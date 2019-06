Her åbner Danmarks første røgfri strand

Badegæster på den private del af Tisvildeleje Strand vil fremover blive mødt af et skilt med beskeden 'Rygning på stranden er ikke tilladt'.

Dermed bliver denne del af Tisvilde Strand den første røgfri strand i Danmark.

Det skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Tisvilde Kystsikringslag ejer den cirka én kilometer lange strækning, og de har netop vedtaget, at deres strand skal være røgfri. Det sker i samme forbindelse med, at de melder sig ind i partnerskabet Røgfri Fredtid, der arbejder for, at børn og unge ikke begynder at ryge.

- Vi er overbeviste om, at gæsterne gerne vil kunne rode med fødderne i sandet, uden at der kommer cigaretskod op mellem tæerne. Især de mindste skal kunne lege ved stranden, uden at sandslottet bliver pyntet med skod, siger Lone Skou, bestyrelsesmedlem i Tisvildeleje Kystsikringslag, i pressemeddelelsen.

Vil inspirere

Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag Røgfri Fremtid, og begge steder er der tilfredshed med det nye tiltag.

- På den lange bane vil røgfri miljøer, også på strande, være med til at gøre rygning mindre synligt for børn og unge. De kan ellers nemt komme til at forbinde ferie, fritid og afslapning på stranden med rygning, siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, i pressemeddelelsen.

Flere lande har allerede gjort strande røgfri. Det gælder f.eks. Sverige, Frankrig, Thailand og Spanien.

Nu hopper den første danske strand med på bølgen, og målet med det nye forbud er at holde skodderne fra sandet og forhindre, at især børn får røg i lungerne.

- Med røgfri strand kan alle nyde sandet, stranden og vandet uden at blive udsat for hverken skodder eller røg. Vi håber, at tiltaget vil inspirere andre, så de mest populære strande herhjemme bliver røgfri – hvad enten de er offentlige eller private, siger Jette Juul Brun, programchef i TrygFonden.

Private viser vejen

Selv om den private strækning som nævnt kun er omkring en kilometer lang, kan tiltaget få stor symbolsk betydning.

- Det er et skridt i en retning, hvor normen er, at der hvor der kommer mange mennesker, og hvor der er børn og unge, er der ikke synlig rygning, siger Mette Lolk Hanak til DR.

Professor i tobaksforebyggelse hos Hjerteforeningen Charlotta Pisinger, som DR har talt med, håber på, at de private tiltag kan vise vejen for kommunal- og landspolitikere. Hun henviser til rygeforbuddets indførsel på restauranter og barer.

- Det var også private aktører, der handlede og indførte det på deres eget område, og efterhånden måtte politikerne indse, at det var det, som danskerne ønskede, siger hun til DR.

Da det er private grundejere, som har opsat skiltet, kan de ikke indføre et reelt forbud, da det er kommunen som myndighed, der skal gøre det.

Skulle man derfor vælge at ryge på stranden trods skiltningen, vil det ikke få konsekvenser.