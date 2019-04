Her åbner verdens dybeste svømmepøl

Pølen kommer dog ikke til at holde rekorden særligt længe. En endnu dybere er nemlig på vej

Polen får en helt ny turistattraktion, når svømmepølen Deepspot til efteråret åbner i byen Mszczonow , cirka 40 kilometer sydvest for Warszawa.

Deepspot vil være åben for både begyndere, atleter og professionelle dykkere, men landkrabber kan også nyde godt af bassinet. Det kommer nemlig både til at indeholde konferencelokaler og hotelværelser med undervandsudsigt samt en undervandstunnel for tilskuere, oplyses det på Deepspots hjemmeside.

Artiklen fortsætter under billedet.

Med en dybde på 45 meter slår Deepspot den nuværende rekordholder, italienske Y-40 The Deep Joy med tre meter, men den rekord kommer ikke til at stå længe.

I engelske Colchester er man nemlig i færd med at bygge den 50 meter dybe Blue Abyss-pøl, der åbner i 2020, skriver The Independent.

Italienske Y-40 The Deep Joy har med sin dybde på 42 meter rekorden som den dybeste svømmepøl i verden. Snart overgår den titel dog til polske Deepspot.

TV: Er dette verdens vildeste hotelpool?