Her er årets bedste undervandsfotos

Det er ikke alle kameraer, der egner sig til at komme under vand.

Og det er ikke alle fotografer, der drister sig til at få våde fødder.

Men nogle gør. Heldigvis for det. Den mystiske verden under vand er nemlig ganske fascinerende. Det er den årlige fotokonkurrence Underwater Photographer of the Year et bevis på.

Den er netop løbet af stablen i Storbritannien, og at dømme ud fra vindere og finalister i de 12 kategorier har det seneste års uro og krisesnak over havoverfladen, ikke haft den store effekt på livets gang under vandet.

Vinder af hovedkategorien for årets undervandsfoto blev amerikanske Renee Capozzola, der knipsede to sorttippede revhajer og en måge i solnedgang.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et par sorttippede revhajer cruiser ud for øen Moorea i Fransk Polynesien, mens en måge lurer over havoverfladen, og solen er på vej ned. Foto: Renee Capozzola/UPY2021

Billedet er taget ud for øen Moorea i Fransk Polynesien i august sidste år.

Renee Capozzola er den første kvindelige fotograf til at blive udnævnt som samlet vinder af den internationale fotokonkurrence.

- Jeg er fuldstændig blæst bagover og mere beæret, end jeg kan udtrykke med ord, skriver hun på Instagram.

Herunder kan du se udvalgte fotos fra Underwater Photographer of the Year 2021

Årets undervandsfotos 1 af 10 Konkurrencen kårede også årets bedste foto i Storbritannien. Her vandt et billede af en kvækkende frø i et skovområde midt i Glasgow, Skotland. Foto: Mark Kirkland/UPY2021 2 af 10 Normalt er der kulsort i mexicanske Cenote Monkey Dust, men en dygtig fotograf slap alligevel fra sit besøg med det billede. Foto: Martin Broen/UPY2021 3 af 10 Vandmænd i hobetal ud for Palau-øerne i Stillehavet. Tredjeplads i kategorien 'Wide Angle'. Foto: Oleg Gaponyuk/UPY2021 4 af 10 Asiatisk fårehovedfisk er ingen skønhedsdronning, men charmerer sig alligevel til førstepladsen i portrætkategorien. Billedet er taget i Tateyama i Japan. Foto: Ryohei Ito/UPY2021 5 af 10 Norske Galice Hoarau vandt kategorien 'Makro' med dette closeup af en søhest i Indonesien. Foto: Galice Hoarau/UPY2021 6 af 10 Spydfisk i fuld fart efter føde ud for Baja California i det nordlige Mexico. Foto: Karim Iliya/UPY2021 7 af 10 Klippeflaghale foreviget ud for Ny Kaledonien i Stillehavet. Vinder i kategorien 'Compact'. Foto: Jack Berthomier/UPY2021 8 af 10 Pelagisk pigrokke smiler til kameraet. Hvad du ikke kan se på billedet, er, at den er omgivet af tre hajer i situationen. Billedet er taget i Bermeo, Spanien. Foto: Isaías Cruz/UPY2021 9 af 10 Dykkere udforsker en grotte i mexicanske Cenote Mayan Blue. Foto: SJ Alice Bennett/UPY2021 10 af 10 Skibsvrag ved Nassau på Bahamas. Vinder af kategorien 'Wrecks'. Foto: Tobias Friedrich/UPY2021

Årets havfoto: Folk faldt pladask for søde pingviner