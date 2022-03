Her er Danmarks grimmeste bygning

Hvert år kan danskere byde ind med forslag til, hvilken bygning der skal gå med prisen som landets grimmeste.

Det er foreningen Arkitekturoprøret, der har indstiftet prisen, og i år er det Ringsted, som er kåret til at være indehaver af Danmarks grimmeste bygning.

Det skriver Berlingske.

Bygningen er en nyopført pavillon, som blandt andet indeholder toiletfaciliteter og et caféområde, der ligger på torvet i det centrale Ringsted over for Sankt Bendts Kirke.

Det var en gruppe af lokale borgere fra Ringsted, som indstillede pavilonen i arkitekturkonkurrencen, og indstillingen vandt med 707 ud af i alt 5170 stemmer.

Borgmester: 'flot byområde'

I forbindelse med, at den nye bygning fejrede rejsegilde 15. september 2021 udtalte borgmesteren i Ringsted Kommune, Henrik Hvidesteen (V), at pavillonen var et 'flot byområde'.

- Den færdige pavillon skal rumme et caféområde og kan for eksempel danne rammen om mindre kulturelle arrangementer eller møder for offentligheden, lød det fra borgmesteren ifølge en pressemeddelelse.

- Samtidig indrammer bygningen Torvet og skaber mere læ på den åbne plads – samtidig med at vi bevarer udsigten til Sankt Bendts Kirke. Med omdannelsen af Torvet har vi dermed ikke blot rustet bymidten til fremtiden – vi har også fået et nyt, flot byområde i centrum af Ringsted.

'Voldsom' bygning

Foreningen Arkitekturoprøret startede oprindeligt i Sverige men er sidenhen kommet til Danmark.

Foreningens formål er at få arkitekter til at tegne bygninger, som passer ind i byers historiske omgivelser, ligesom politikere bør forpligte arkitekterne og bygherrer til at bevare de eksisterende lokalplaner.

Talsperson for Arkitekturoprøret Jep Loft mener ikke, at pavillonen lever op til foreningens kriterier.

- Jeg har været nede og kigge på bygningen, og jeg synes også, den er voldsom – særligt på grund af beliggenheden. Hvis den lå på en anden plads i Ringsted, tror jeg ikke, folk havde reageret på det, siger han til Berlingske.

- Torvene er det mest sårbare og vigtigste i en by. Der skal man prøve at lade være med at slå sammenhængen i stykker ved at bygge noget, der er ude af trit med omgivelserne.

Det er arkitektfirmaet Gottlieb Paludan, der har tegnet bygningen, og her har man ikke har ønsket at kommentere på prisen.

Midtsjællands Byggeservice har stået for at opføre pavillonen. Lars Nila Nielsen, en af indehaverne af byggefirmaet, som også er borger i Ringsted, udtaler til Berlingske, at hun fortsat er stolt over at have opført bygningen.