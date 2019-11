Her er de farligste og sikreste lande for LGBTQ+ rejsende

Et nyt indeks viser, hvilke lande det er farligst og sikrest at rejse til som LGBTQ+ person

Hvis man er homoseksuel eller på en anden måde falder ind under kategorierne LGBTQ+, så er der visse lande, som man skal undgå at vise sin seksuelle orientering i.

Nogle lande er decideret farlige. LGBTQ+ Danger Index er netop udkommet med en indeksering af 150 lande over, hvor sikkert det er at rejse dertil, hvis man er åben om sin seksuelle orientering.

Her kommer vores naboer på førstepladsen. Sverige scorer simpelthen topkarakter på indekset. Efterfølgende kommer Canada, mens Danmark findes helt nede på 14. pladsen.

Danmark ryger ned på listen, fordi vi ikke har nogle nævn, som homoseksuelle kan klage til, hvis de bliver diskrimineret i forhold til bolig og andre aspekter af samfundslivet. Der kan dog klages, hvis en homoseksuel bliver diskrimineret i forbindelse med et arbejde.

Mange lande er helt i bund

Der er stadig lande, hvor man kommer i fængsel for at være homoseksuel. Det land, der er udnævnt som farligst på indekset, er Nigeria. Her kan man få 14 års fængsel eller dødsstraf for at være homoseksuel.

Parret bag indekset, to rejsebloggere, anerkender, at nogle af indikatorerne, som de har kigget på, som for eksempel arbejdsrettigheder og adoptionsrettigheder ikke påvirker turister, men de mener også, at rettigheder indskrevet i loven er en indikation af et lands samlede attitude. Det skriver The Guardian.

Et andet land, som man skal passe på, hvis man er homoseksuel, er Saudi Arabien. I år har landet for første gang lukket op for turister, derfor skal man være påpasselig, hvis man rejser dertil. Ifølge indekset straffes homoseksualitet både med dødsstraf og op til hundrede piskeslag.

