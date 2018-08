Her er de mest (og mindst) familievenlige flyselskaber

Der er mange ting, man skal have styr på, når man rejser på ferie med børn på slæb, og derfor kan det være en god idé at vælge et flyselskab, som gør det nemmest muligt.

Det kan dog umiddelbart være svært at se sig ud af, hvilke flyselskaber der er mest familievenlige, men heldigvis har hjemmesiden Play Like Mum udført en god omgang research for at finde ud af, hvilke flyselskaber man skal vælge, hvis man rejser med børn.

Det skriver The Sun.

Og allerede nu kan det godt afsløres, at mange af de populære lavprisflyselskaber bestemt ikke ligger i toppen, når det kommer til hverken komfort eller ekstra services for børnefamilier.

Således tager det engelske lavprisflyselskab Flybe sidstepladsen på listen i tæt løb med irske Ryanair og det britiske Jet2.com, der kun lige akkurat er en enkelt tak bedre.

I bunden af listen ligger også Europas næststørste lavprisflyselskab efter Ryanair, nemlig EasyJet, og det samme gør TUI.

Klapvogne og baby på skødet

Play Like Mum er kommet frem til listen ved at sammenligne priser samt forskellige services såsom muligheden for børnemåltider på flyet, reglerne for at tage en klapvogn med gratis samt om børnefamilier kommer først om bord på flyet.

Hjemmesiden har sammenlignet 20 af de største flyselskaber i verden og har udover allerede nævnte ting også kigget på, hvorvidt det f.eks. koster ekstra at have en baby siddende på skødet på flyveturen, og om man kan reservere sæder gratis eller ej.

Kun to flyselskaber tilbød ifølge undersøgelsen alle pågældende faktorer, og det var British Airways og Emirates. På en delt andenplads ligger Virgin Atlantic, Air France og Lufthansa.

I midten af listen finder man selskaber som Norwegian og Thomas Cook, der opfyldte fem af de otte kriterier, som Play Like Mum vurderede efter.

