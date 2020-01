Her er de mest sikre flyselskaber

Skal du op at flyve, så kan det være meget betryggende at vide, at selskabet, som du har valgt at flyve med, har styr på sikkerheden. Derfor laver AirlineRatings.com hvert år en analyse af 406 flyselskabers sikkerhed og heldigvis er mange europæiske flyselskaber i top. Blandt andet SAS.

Dog må de europæiske flyselskaber se sig slået af australierne. Det australske flyselskab Qantas kommer ind på en suveræn førsteplads, når det kommer til sikkerheden. Lige efter kommer newzealandske Air New Zealand og det kinesiske EVA Air.

AirlineRatings baserer deres evaluering på flere faktorer, som inkluderer revisioner fra luftfartsmyndigheder og industriorganer, flyselskabernes egne rapporter om styrt og alvorlige hændelser, rentabilitet, sikkerhedsinitiativer og flådens alder.

- Det australske flyselskab har været en leder indenfor udviklingen af fremtidens navigationssystemer i luften: En flydatamåler til at overvåge flyets og personalets performance, automatisk landing ved brug af Global Navigation Satellite System og præcision omkring bjerge i skyerne med brug af RNP. Qantas har været ledende flyselskab inden for overvågning i realtid af motorerne på hele flåden ved brug af sattellit-kommunikation, som har gjort det muligt for flyselskabet at opdage problemer, før de blev til store sikkerhedsudfordringer, skriver AirlineRatings.

Ifølge chefredaktøren på AirlineRatings Geoffrey Thomas er alle disse flyselskaber enestående i branchen og er i front med sikkerhed, innovation og nye flåder. Han fortæller, at AirlineRatings også kun ser på seriøse hændelser, når de beslutter, hvilke flyselskab der er de sikreste.

- Alle flyselskaber har hændelser hver dag, og mange af dem er problemer fra producenten af flyene, ikke operationelle problemer. Det er den måde, som flypersonalet håndterer de hændelser på, der adskiller de gode fra de usikre flyselskaber. Så det vil være misvisende, hvis man bare så på alle hændelserne ved det enkelte flyselskab, siger Geoffrey Thomas.

De 20 mest sikre flyselskaber i verden 1. Qantas 2. Air New Zealand 3. EVA Air 4. Etihad 5. Qatar Airways 6. Singapore Airlines 7. Emirates 8. Alaska Airlines 9. Cathay Pacific Airways 10. Virgin Australia 11. Hawaiian Airlines 12. Virgin Atlantic Airlines 13. TAP Portugal 14. SAS 15. Royal Jordanian 16. Swiss 17. Finnair 18. Lufthansa 19. Aer Lingus 20. KLM Kilde: AirlineRatings.com

2019 var et af de sikreste år for flytrafikken nogensinde

Bare fordi et flyselskab ikke er på listen over de tyve sikreste, så betyder det ikke, at flyselskabet ikke er sikkert. Faktisk er flytrafik generelt meget sikkert, og 2019 var et af de sikreste år nogensinde.

Aviation Safety Network har registreret 20 fatale ulykker ved komercielle flyvninger, hvilket har resulteret i, at 283 mennesker mistede livet. Dette gør 2019 til det syvende mest sikre år i forhold til fatale ulykker, og det tredje mest sikre i forhold til dødsulykker. Det år i historien, som har haft færrest ulykker, er 2017. I 2017 var der 10 ulykker med 44 menneskeliv som gik tabt.

Ifølge Aviation Safety Network er der globalt omkring 39 millioner komercielle flyvninger og dermed er der en ulykkesrate på en fatal ulykke for omkring to millioner flyvninger.

