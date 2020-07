Her er de mindst velkomne turister

Grænserne er måske nok ved at åbne i Europa, men det betyder ikke, at turisterne nødvendigvis er velkomne.

En stor undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov viser, at europæerne generelt er tilbageholdende overfor at tage imod turister, og briterne er nogle af dem, vi helst ser bliver hjemme.

Spørger man for eksempel folk i Frankrig, Italien, Tyskland og Spanien, er det faktisk kun turister fra USA og Kina, som i øjeblikket er mindre velkomne end briterne.

Det skriver både The Independent og Daily Mail.

Ifølge undersøgelsen deler mange europæere en frygt for, at turister kan tage covid-19 med på ferie og forårsage en ny bølge af smitte. Ikke desto mindre kan de rejse til et stigende antal lande uden at skulle i karantæne, når de vender tilbage.

Kommer man fra Storbritannien, kan man eksempelvis besøge 59 lande på nuværende tidspunkt, uden at man efterfølgende skal i karantæne.

Enighed i Norden: Sverige er værre

I Danmark, Norge og især i Finland er befolkningen dog mere interesseret i at holde de svenske turister ude end de britiske. 61 procent af danskerne vil således ikke have besøg af svenske turister, mens tallet i Finland er helt oppe på 81 procent.

Britiske turister er dog stadig ugleset i Skandinavien, hvor mellem 55 og 67 procent af befolkningen ifølge YouGov mener, briterne gerne må blive hjemme på deres egne øer.

Europæerne er heller ikke vilde med tanken om at rejse til de britiske øer. Blandt danskerne er det eksempelvis 48 procent, der ikke ønsker at rejse til Storbritannien på grund af frygten for smitte. Kun seks procent synes, det er en god idé.

Til sammenligning mener 35 procent af briterne, at det er helt fint at få besøg af danske turister, og sammen med franske og tyske turister er danskerne nogle af de mest velkomne i Storbritannien.

