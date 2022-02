Her er de travleste lufthavne i Europa

Heathrow Airport i London har længe haft ry for at være den travleste lufthavn i Europa. Det har coronapandemien ændret på

I årevis har Heathrow Airport i London været blandt Europas travleste lufthavne.

Sådan er det imidlertid ikke længere.

For som følge at høje smittetal og rigide rejserestriktioner har færre rejst til og fra Storbritannien under coronapandemien.

Dermed mistede Heathrow sin status som den travleste europæiske lufthavn i 2020, hvor lufthavnen i stedet kom på en femteplads på listen over de travleste lufthavne i Europa.

Nu viser den seneste opgørelse fra branchemediet Simple Flying, at Heathrow Airport endnu en gang har fået en lavere rangering, hvor lufthavnen scorede en ottendeplads i 2021.

Ifølge mediet har der været endnu mindre travlhed i Heathrow i det forgangne år på grund af, at der er blevet implementeret en strengere grænsekontrol i Storbritannien.

Opgørelsen beror sig på tal over antallet af passagerer, der har haft gennemgang i diverse europæiske lufthavne i løbet af 2021.

Her fremgår det, at den lufthavn i Europa, som har haft absolut mest travlt, er Istanbul Lufthavn. I 2021 har lufthavnen håndteret 37,2 millioner passagerer.

Ifølge Simple Flying er det en stigning på 60 procent år for år, og tallet er større end den mængde af passagerer, der har rejst til og fra de fra Londons tre største lufthavne, tilsammen i 2021.

På andenpladsen er Sheremetyevo International Airport, der ligger i Moskva, som havde knap 31 millioner passagerer i 2021.

Lufthavnen Charles De Gaulle i Paris har indtaget en tredjeplads og havde knap 26,2 millioner passagerer i perioden.