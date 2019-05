Her er der garanti for ubegrænset sex

Ordet kontroversielt bliver tilnærmelsesvist fattigt, når man skal beskrive det feriekoncept, som et colombiansk rejsebureau ved navn Good Girls Company sælger.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, er det et stærkt omdiskuteret koncept, som firmaet sælger under navnet 'Sex Island'.

'Ubegrænset sex med to kvinder hver dag', lover arrangørerne på hjemmesiden for rejsen.

I år foregår den kontroversielle ferie fra 4. til 7. juli. Gæsterne flyves i helikopter fra Las Vegas til en 'diskret' lokation i staten Nevada.

Kort fortalt er pakkerejsen en 4-dages all-inklusive ferie, hvor man for 6.000 dollars, eller hvad der svarer til lige under 40.000 kroner, får et ophold på en privat, og hemmelig lokation med masser af alkohol og 100 kvindelige prostituerede, der står til fri rådighed for de 50 gæster.

'Ubegrænset sex inkluderet': Vanvittigt feriefænomen vender tilbage

'Nyd 100 smukke kvinders selskab i vores alkohol- og marihuana-venlige miljø. Pigernes mission er at forkæle dig og få dig til at føle dig som en konge. Hvis du har nogle specifikke fantasier, lad os eller pigerne vide om dem, og så vil vi gøre dine fantasier til virkelighed', skriver arrangørerne blandt andet på hjemmesiden.

Arrangørerne garanterer, at der er en 'ubegrænset mængde af sex' på turen.

- På alle tidspunkter kan du bytte piger med de andre 50 gæster, loves det på hjemmesiden

Kvinderne er der frivilligt

Good Girls Company skriver endvidere, at alle kvinderne er over 18 år, ligesom de er der frivilligt.

- Alle vores piger er testet og har ikke kønssygdomme. Vi har en meget striks kondom-politik, lyder det.

Måske ikke så overraskende har konceptet tidligere mødt heftig kritik.

Lumre vovehalse: Så mange drømmer om sex på flyet

Konceptet blev lanceret i 2017, og da det kom frem, blev arrangørerne mødt med ramaskrig og krav om politiefterforskning, da kritikerne ville have undersøgt, om det var lovligt.

Feriekonceptet blev desuden kaldet 'ulækkert' og 'klamt', men trods kritikken vender vanvidsferien altså nu atter tilbage.

I påsken forekom den seneste ferie med Sex Island. Se video herunder