Her er det blevet billigere at rejse til

Norge er notorisk kendt for sine skyhøje priser på alt fra bananer til fadbamser, men i år er det ikke helt så hårdt for ferieopsparingen at bruge en del af sommeren i landet.

Ifølge en valuta- og prisanalyse fra Spar Nord er det blevet 10 procent billigere at besøge landet sammenlignet med sidste år, da den norske krone i øjeblikket er svækket med omkring 11,3 procent.

Det skriver banken i en pressemeddelelse.

Spar Nord har gennemgået prisudviklingen i 30 forskellige lande både i og udenfor Europa, og Norge topper listen, hvis man kun kigger på lande, som de danske myndighederne accepterer udrejse til.

Norge er dog ikke ene om at være blevet et billigere rejsemål i Norden. Også den islandske kroná er ifølge analysen svækket, og for danskerne betyder det, at et besøg på nuværende tidspunkt er 6,4 procent billigere end samme tid sidste år.

Spar Nords cheføkonom Jens Nyholm peger på, at coronakrisen med stor sandsynlighed spiller en rolle i begge prisfald.

- I Norge skyldes den svækkede valuta i høj grad oliepriserne, som på grund af coronakrisen har oplevet et dramatisk fald, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- I Island skyldes svækkelsen formentlig, dels at coronakrisen vil stoppe en væsentlig valutaindstrømning fra turister, og dels at kreditvurderingsinstituttet Standard and Poors i april nedjusterede kreditvurderingen af tre islandske banker.

Det største prisfald skal man dog rejse længere ud i verden for at få. Brasilien topper således Spar Nords liste med en ændring på 26,6 procent. Vil man holde sig til lande, der er blåstemplet af de danske myndigheder, men lidt længere væk end Norge og Island, springer Tjekkiet og Kroatien i øjnene.

Begge steder er det ifølge analysen blevet cirka to procent billigere at opholde sig.

