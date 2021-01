Her er det tilladt at tage på ferie: Så billig er billetten

Solskin og temperaturer på op mod 30 grader.

Det er, hvad de kommende dage byder på i Guadeloupe og Martinique, der stort set udgør danskernes eneste rejsemulighed i begyndelsen af det nye år.

I midten af december blev de to franske besiddelser i Caribien fjernet fra listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Guadeloupe og Martinique har begge lav smitte og lever op til kriterierne i modellen for rejsevejledninger for EU/Schengen og Storbritannien.

Udenrigsministeriets verdenskort. Foto: Screenshot

Guadeloupe og Martinique har fået farven grå på verdenskortet, fordi der er tale om oversøiske regioner, oplyser Udenrigsministeriet i en mail til Ekstra Bladet.

- Udenrigsministeriet kan således ikke rådgive om diverse risici.

Priser på ned til 3144 kroner

Udenrigsministeriet oplyser, at det kræver en negativ PCR-test at få tilladelse til at komme ind i Guadeloupe og Martinique. Denne skal senest være taget 72 timer inden boarding, og det gælder for alle personer over 11 år.

En hurtig søgning på Momondo viser, at det ikke koster en formue at komme afsted, ligesom der er afgange med en rejsetid på ned til 11 timer.

Vil du gerne på ferie i to uger - eksempelvis fra 9. til 23. januar - så fås den billigste tur/retur-billet til Martinique for 3144 kroner. Du skal skifte fly i Paris, og rejsetiden er henholdsvis 17 og 11 timer.

Er det naboøen Guadeloupe, der trækker, så kan du få en tur/retur-billet i samme periode for 3947 kroner. Her er der to lufthavnsstop undervejs og en rejsetid på henholdsvis 17 og 19 timer.

Strandene lukker om aftenen

Tager du afsted, skal du være forberedt på, at der er en del restriktioner.

I Guadeloupe er det mange steder forbudt at samles mere end seks personer, ligesom barer og natteliv er lukket. Selv restauranter har fået forbud mod at skænke alkohol, fremgår det af myndighedernes hjemmeside.

Restriktionerne er nogenlunde de samme i Martinique, hvor alle strande lukker klokken 19.00, og guidede udflugter sker under opsyn af myndighederne. Du kan læse mere om restriktionerne i Martinique her.

Forstå de danske rejsevejledninger Hver fredag kl. 16.00 opdaterer Udenrigsministeriet sit verdenskort med lande og regioner, som det fraråder rejser til på grund af coronavirus. Rejsevejledningen er inddelt i fem farver, der er udtryk for sikkerhedssituationen i et land eller en region. Lige nu er det meste af verden orange, hvilket betyder, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Det er ikke forbudt at rejse til lande eller regioner, der er orange. Udenrigsministeriet baserer sine anbefalinger på data fra EU-agenturet for sygdomsforebyggelse, ECDC. Landenes farver er baseret på en score, som beregnes ud fra en række objektive kriterier, såsom smittetryk, positivprocent og teststrategi. Danmark bruger den såkaldte 20/30-model til at tildele score på baggrund af smittetryk. Så snart et land eller en region har under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge, kan der åbnes for rejser, mens smittetallet skal op over 30, før man lukker for rejser.

