Her er København blandt verdens 10 bedste byer

Gennem en årrække har København formået at blande sig i kampen om at afholde de store sportsbegivenheder, og nu har Danmarks hovedstad endnu engang fundet vej til top-10-listen over de bedste sportsbyer i verden.

Det fortæller Wonderful Copenhagen i en pressemeddelelse.

Det er det britiske bureau Sportcal, som står bag listen, der har navnet Global Sports Cities Index. I år indtager Tokyo førstepladsen.

Se også: København har Nordeuropas bedste lufthavn

København har taget et lille dyk i forhold til sidste år, hvor det blev til en 8. plads. I år er København blevet nummer 9.

Skaber omsætning

Kåringen finder sted hvert år, og verdens byer vurderes på baggrund af deres værtskaber af internationale sportevents. For Københavns vedkommende tæller det bl.a. VM i ishockey, en af verdens største sportevents, som København og Herning var vært for i maj sidste år, og hvor Royal Arena i København lagde is til finalekampene.

- Det er rigtig flot, at København kan fastholde sin position blandt verdens 10 bedste sportsbyer. Sportevents skaber ikke kun liv i byen, de skaber også omsætning, hvilket hotellernes overnatningstal under VM i ishockey sidste år tydeligt viste, siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen.

Se også: Her er verdens bedste byer

- Derfor arbejder vi, sammen med bl.a. Københavns Kommune og idrætsforbundene, benhårdt på løbende at vinde nye, internationale sportevents til hovedstaden, siger han.

I de kommende år vil flere store sportsevents blive afholdt i København. I 2020 er der EM i fodbold i hovedstaden, i 2021 er der VM i kano & kajak, VM i gymnastik og Tour de France Grand Départ samt EuroGames i forbindelse med WorldPride. I 2023 er der VM i badminton.