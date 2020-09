Her er landene med de mest restriktive coronaregler

Danskere, der er trætte af mundbind i bussen og at gå tidligt hjem fra værtshus, har ikke noget at beklage sig over i forhold til coronarestriktioner rundt om i verden

Det viser sig nemlig at være i småtingsafdelingen, når man sammenligner med, hvad befolkninger i andre lande må ligge under for. Det viser en gennemgang af coronaregler foretaget af The Telegraph.

1. Sri Lanka

I Sri Lanka slår myndighederne hårdt ned på folk, der ikke bærer mundbind, som er påkrævet både inden døre og under den åbne himmel. Bliver man set uden mundbind uden for sit hjem, venter der 14 dages karantæne, siger politiet.

Og det er ikke bare tomme trusler. The Telegraph henviser til en episode i sommer, hvor politiet i en 12 timers maratonaktion satte 1441 srilankanere i karantæne for ikke at bære mundbind.

Sri Lanka har haft 3155 smittede og 12 dødsfald med corona, viser tal fra Worldometer.

2. Forenede Arabiske Emirater

På den arabiske halvø ligger landet Forenede Arabiske Emirater, der er kendt for byer som Dubai og Abu Dhabi.

I Forenede Arabiske Emirater tager man stadig imod turister, og restauranter og seværdigheder er åbne for besøgende. Dog skal man bære mundbind, så snart man forlader sit hotel - og det ikke bare på gaden eller i bussen. Nej, man skal også bære mundbind i sin private bil.

Det skriver The Telegraph, og det samme fremgår af det statsejede medie The National.

Eneste undtagelse er, hvis man er alene i bilen. Så snart man er flere i bilen, skal alle bære mundbind. Det er ikke tilladt at være mere end tre personer i en bil, med mindre man er fra samme familie.

Forenede Arabiske Emirater har haft 76.911 smittede og 398 dødsfald med corona.

3. Costa Rica

Også i Costa Rica, et mellemamerikansk land på størrelse med Danmark, har coronafrygten sat sine spor på landevejene.

Her har myndighederne indført regler for, hvornår man må køre i sin private bil.

For eksempel må nummerplader med slutcifrene 1 og 2 ikke være på vejene mandag, mens der om torsdagen er forbud for nummerpladerne 7 og 8.

Forbuddet gælder fra kl. 5.00 til 22.00 på hverdage og fra kl. 5.00 til 20.00 i weekenden.

Costa Rica har haft 52.549 smittede og 567 dødsfald med corona.

4. Peru

Peru er et af de lande i verden, der er hårdest ramt af corona.

Landet står noteret for 918 dødsfald pr. en million indbyggere, hvilket kun er overgået af den europæiske miniputstat San Marino.

I Peru er myndighederne gået skridtet videre end mundbind. Her er der indført krav om at bære visir. Arkivfoto: Carlos Mamani/AFP

De peruvianske myndigheder har ellers forsøgt med strenge midler for at få bugt med den smitsomme virus. Blandt andet er der indført krav om visirer i offentlig transport. Det fremgår af det amerikanske medie Voice of America.

I en periode var der også total forbud mod at gå ud om aftenen efter kl. 20.00.

The Telegraph beskriver en video af en mand, der bliver arresteret uden for sin hoveddør, da han om aftenen er på vej ud med skrald.

Peru har haft 710.067 smittede og 30.344 dødsfald med corona.

5. Columbia

Nord for Peru ligger Columbia, der ligeledes er hårdt ramt af coronavirus. Her har præsident Duque for nylig lagt en række nationale restriktioner på hylden, mens regionale og lokale myndigheder har deres egne foranstaltninger.

Flere steder i landet er der således nedlagt totalt forbud mod at dyrke motion i det fri.

Ifølge The Telegraph er der i nogle regioner indført udgangsforbud baseret på køn. Mænd må handle en dag, kvinder en anden.

Den danske ambassade i Columbia bekræfter, at der er delvis udgangsforbud i landet.

- Det er kun tilladt at forlade sit hjem for at handle, gå på nogle restauranter/cafeér, træne ude og arbejde i nogle sektorer.

- I Bogotá må du kun gå i butikker hver anden dag indtil videre. Du skal følge de to sidste numre i dit id-kort.

Columbia har haft 694.664 smittede og 22.275 dødsfald med corona.