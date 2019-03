Her er Nordens bedste flyselskab

Finlandske Finnair er kåret som Nordens bedste flyselskab.

Det skete ved en prisovverrækkelse i Tivoli i weekenden, hvor Nordic Business Travel Awards (NBTA) uddelte titler heriblandt kategorierne bedste flyselskab, bedste rejseselskab, bedste hotelkæde og bedste biludlejningsfirma.

Finnair vinder for andet år i træk over andre nordiske kæmper som SAS og Norwegian.

Se også: Her er verdens reneste flyselskaber

Vil vinde alle kategorier

Prisen er stykket sammen af de fire nordiske foreninger for forretningsrejsende; DBTA i Danmark, NBTA i Norge, SBTA i Sverige og FBTA i Finland.

Det er dermed også disse foreninger, der har vurderet de forskellige virksomheder og i sidste ende kåret Finnair som Nordens bedste.

- Vi er meget glade for at modtage prisen som Bedste Flyselskab og for, at de forskellige forretningsrejsebureauer og erhvervskunder har vurderet os så positivt, udtaler Robert Lönnblad, der er General Manager i Skandinavien for Finnair.

Han håber, at Finnair en dag vil kunne snuppe alle priserne.

- Vi arbejder hver dag med at udvikle vores kundeservice, både ombord på flyene, i lufthavnen, via vores callcenters og på vores digitale kanaler. Fremover vil vi også stræbe efter at være de bedste i alle kategorier, når det gælder service, kvalitet og kundetilfredshed.

Piloter nægter at flyve til dette land