Her er risikoen for turbulens størst

De fleste af os mærker et sug og lidt ubehag i maven, når flyet hopper og skratter, og det er endnu værre for de, der lider af fly- eller højdeskræk eller nemt bliver syg af rystelserne ombord.

Hvad, mange af os måske ikke ved, er, at det rent faktisk kan undgås det meste af tiden - hvis blot du overvejer, hvor du flyver hen på ferie.

Det fortæller pilot og senior safety advisor hos British Airline Pilots Association, kaptajn Stuart Clarke, til Sun Online Travel.

Vild turbulens på fly: Passagerer brækkede knogler efter at blive kastet rundt i kabinen

Tæt på ækvator

Ækvator er den helt store synder, og det er her, du vil finde mest ubehag, lyder det fra den erfarne pilot.

- Store tordenvejrsskyer forårsager turbulens, og dem finder du omkring ækvator, forklarer Stuart Clarke.

Når du krydser ækvator, er der nemlig et vejrbælte kaldet den intertropiske konvergenszone. Den bevæger sig nord og syd efter sæsonerne, og derfor kommer der et miks af kolde og varme vinde fra både nord og syd.

- Jeg fløj ofte fra Heathrow (lufthavn i London, red.) til Sydafrika som flypilot og fløj derfor ned gennem Afrika. Når jeg kom til ækvator-området, mødte jeg altid tordenvejr.

Se også: Derfor annoncerer piloten landingen i EKSTREMT god tid

Atlantens lufthuller

Piloten afslørede blandt andet, at de typiske lufthavnsdestinationer, hvor du vil møde voldsom turbulens på grund af tordenvejr, findes i Singapore, Miami, Cancun, Bangkok, Johannesburg, Hong Kong og Mumbai.

Men det er ikke kun tordenvejr, der er en stor årsag til turbulens.

Over Nordatlanten og Atlanterhavet blæser der nemlig en jetstrøm af luft fra vest mod øst. Derfor kan en flytur mod USA blive et mareridt for de flyskrække.

- Det er ofte en ujævn tur mellem USA og England, især om vinteren. Piloter vil gøre alt, hvad de kan, for at undgå turbulensen, da det vil være alvorligt irriterende for både mandskab og passagerer ombord.

- For at undgå det vil de forsøge at flyve under eller over turbulensen. Det er meget normalt, og du kan derfor få en jævn flyvetur. Men i virkeligheden er du underlagt jetstrømmen og dens positions nåde.

Et andet sted hvor der er turbulens er over bjergkæderne som Alperne, Pyrenæerne, Andesbjergene, Rocky Mountains og Penninerne i Norengland. Her er der 'bjergbølger', hvor vindstrømme rammer bjergene og forstyrrer luften omkring dem.

Se også: Sådan håndterer du bedst jetlag