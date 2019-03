Her er verdens bedste byer

Time Out Magazine har adspurgt tusindvis af mennesker verden over, og det har resulteret i en kåring af de 48 bedste byer

Oslo, Stockholm og især København ligger som regel i toppen, når verdens bedste byer kåres.

Denne gang er Skandinavien dog blevet fuldstændig udeladt.

Undersøgelsen er foretaget af Time Out Magazine, som har udnævnt de 48 bedste byer i verden for 2019.

Og mens der ingen skandinaviske byer findes på listen, så er der til gengæld en hel del amerikanske. Og det er da også en af de mest berømte amerikanske byer, der har vundet titlen som den bedste i år.

Nummer ét er nemlig New York.

Hjemsted for 'Sex and the City', Frihedsgudinden og fantastisk mad, shopping og kultur.

På anden- og tredjepladsen finder man henholdsvis Melbourne i Australien og endnu en amerikaner: Chicago.

Sådan er byerne fordelt. Foto: PR

Kriterierne

Hovedemnet for undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med Tapestry Research, var: 'Hvordan er livet i din by i dag?'

Spørgsmålene er derefter gået på emner som mad, kultur, natteliv, samfund, bykvarterer, generel lykke samt faktorer som byens skønhed og bekvemmelighed og prisernes overkommelighed.

Næsten 34.000 mennesker har deltaget, mens man også har adspurgt folk, Time Out kalder for deres globale netværk af redaktører og eksperter.

Folk har skulle vurdere deres egen by, men mediet nævner intet om hvilke nationaliteter, der er blandt respondenterne, men nævner blot flere hundrede forskellige.

Her er listen:

1. New York

2. Melbourne

3. Chicago

4. London

5. Los Angeles

6. Montreal

7. Berlin

8. Glasgow

9. Paris

10. Tokyo

11. Madrid

12. Cape Town

13. Las Vegas

14. Mexico City

15. Manchester

16. Philadelphia

17. Barcelona

18. Buenos Aires

19. Lissabon

20. Washington, DC

21. Tel Aviv-Jaffa

22. Mumbai

23. Toronto

24. Birmingham

25. Dublin

26. São Paulo

27. Miami

28. Portugal

29. Singapore

30. Edinburgh

31. San Francisco

32. Dubai

33. München

34. Wien

35. Shanghai

36. Moskva

37. Delhi

38. Seattle

39. Sydney

40. Abu Dhabi

41. Hong Kong

42. Boston

43. Rio de Janeiro

44. Marseille

45. Bangkok

46. Kuala Lumpur

47. Beijing

48. Istanbul