Her er verdens bedste rejsefotos

En rejse til Tatra-bjergene i Slovakiet og en master class i fotografi.

Det er hovedprisen i National Geographics rejsefotokonkurrence.

Finalisterne er netop blevet offentliggjort, og der er billeder fra nogle af de mest eksotiske steder i verden.

Både professionelle og amatørfotografer har kunne sende deres bedste billeder ind til den anerkendte organisation, som er mest kendt for sit magasin.

- På et tidspunkt, hvor vi er omgivet af rejsefotografering, minder årets finalister os om, at der er så meget mere at bruge et kamera til end bare 'point and shoot'. Fra at dokumentere lokale skikke og traditioner til ærefrygtindgydende og inspirerende landskaber og utroligt dyreliv, viser årets deltagere endnu en gang, hvor kraftfuld rejsefotografering kan være, udtaler Pat Riddell, redaktør ved National Geographic Traveller i Storbritannien i en pressemeddelelse.

Vinderne bliver offentliggjort den 26. Februar.

Se flere billeder herunder:

Billedet kaldes Geisha in training og er taget i Kyoto, Japan. Foto: Sharon Kynaston/National Geographic

En taxachauffør i Kolkata i i Indien. Foto: Annapurna Mellor/National Geographic