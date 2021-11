Her er verdens bedste rejsemål

I knap 50 år har Lonely Planet leveret adskillige anbefalinger, anmeldelser og guides over diverse rejsemål, attraktioner og oplevelser verden over.

Og som verden så småt begynder at åbne mere og mere for udenlandsrejser, kan det være belejligt med netop sådan en guide.

Lonely Planet har netop udgivet en ny bog, som guider dig til, hvilke rejsemål du bør besøge i 2022.

Det skriver CNN.

- Efter en tvungen pause er det tid til at tage de længe udsatte rejseplaner væk fra hylden og gøre dem til virkelighed, lyder det fra Tom Hall, som er vicepræsident i afdelingen 'Experience' hos Lonely Planet.

Her er Lonely Planets top-10 over de bedste rejsemål for 2022:

10. Egypten

Egypten er blandt andet hjemsted for Giza Pyramiderne, som er en af verdens syv vidundere.

Og nok som egyptisk historie har mere end 4500 år på sig, så kommer der hele tiden ny viden om de historiske bygninger og den fascinerende arkitektur, som bidrager til nye perspektiver, når man besøger landet.

Den store pyramide i Giza. Arkivfoto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

9. Malawi

Malawi har blandt andet verdens niende største sø, som bestemt er et besøg værd. Dertil kan man også opleve det rige dyreliv på safari.

Natur i Malawi. Arkivfoto: Sunbird Images/Ritzau Scanpix

8. Nepal

Det er svært ikke at nævne Mount Everest, når man taler om Nepal. Men landet har også massere andet at byde på.

Blandt andet fremhæver Lonely Planet regionen Mustang, hvor man kan tage på oplevelse i ørkenlandskabet.

Mount Everest. Arkivfoto: Niranjan Shrestha/Ritzau Scanpix

7. Oman

I det mellemøstlige land Oman kan man blandt andet opleve forskelligt landskab, som både byder på vådt og tørt i form af vandløb i fjorde og ørkenvandring.

Naturudsigt i Oman. Arkivfoto: Damian Gollnisch/Ritzau Scanpix

6. Anguilla

Anguilla er en ø i Caribien og hører under britisk territorium. Det er altså teknisk set ikke et land, men har dog en hel del at byde på.

Blandt andet er der 33 overdådige badestrande, som er et besøg værd.

Badestrand på øen Anguilla. Arkivfoto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

5. Slovenien

Takket være Sloveniens størrelse kan rejsende besøge store dele af landet på relativt kort tid - blandt andet den storslåede sø Bled og hovedstaden Ljubljana.

I skoven Notranjska i Slovenien kan man opleve vilde bjørne. Arkivfoto: Sergio Pitamitz/Ritzau Scanpix

4. Belize

Belize ligger i Mellemamerika og har mange forskellige tillokkende oplevelser. Eksempelvis kan man opleve et fantastisk dyreliv og besøge Tikal Mayan-ruinerne.

Der er også store oplevelser at hente, hvis man dykker i Belize. Arkivfoto: Andre Seale/Ritzau Scanpix

3. Mauritius

Overdådige palmestrande, krystalklart vand og smukt koralrev. Mauritius har det hele.

En flydende båd ved vandkanten i Mahebourg i Mauritius. Arkivfoto: Sophie Seneque/Ritzau Scanpix

2. Norge

På en flot andenplads fremhæver Lonely Planet vor nordiske nabo Norge og de mange fantastiske naturoplevelser, man kan opleve der.

I Norge kan man opleve smukke fjelde. Arkivfoto: Lærke Posselt/Ritzau Scanpix

1. Cook Island

Cook Islands er en øgruppe i Stillehavet, som består af 15 små øer, som ligger nordøst for New Zealand. Øgruppen, som er et et selvstyrende territorium, har ramt førstepladsen på listen.

Øerne har omkring 20.000 indbyggere og er omkranset af bounty-strande.