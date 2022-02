Her er verdens bedste skidestination

Glitrende sne, solrige pister, frisk luft og fantastiske naturoplevelser.

Listen er lang over de mange karakteristika, der kendetegner den perfekte skiferie.

Derfor kan det for nogle være udfordrende at finde frem til den destination, der rummer samtlige af de aspekter, som skaber rammerne for den bedste ferie på ski.

World Ski Awards har dog gjort arbejdet for os og har nu givet deres bud på, hvor man finder verdens bedste skidestination. Det skriver Standby.dk på baggrund af World Ski Awards seneste kåringer.

Siden 2013 har organisationen årligt kåret de steder inden for skiverden, der udmærker sig bedst inden for en række kategorier såsom det bedste skihotel, den bedste skibutik og den bedste rejsearrangør inden for skirejser.

Kåringerne beror sig på stemmer fra næsten en million entusiaster inden for vintersport fra over 120 forskellige lande.

For 2021 blev vinderen af verdens bedste skidestination Verbier i Schweiz.

World Ski Awards begrunder blandt andet dette valg med, at skisportsstedet er beliggende i 1500 meters højde i en charmerende landsby midt i de schweiziske alper.

Verbier tilbyder 100 lifte og mere end 400 kilometer pister på forskellige niveauer af ekspertise, så alle kan være med. Desuden nævnes et 'uforglemmeligt natteliv' samt et 'rigt udvalg af sports- og musikbegivenheder'.

Du kan se den samlede liste over de nominerede til dette års bedste skidestination her, og du finder de øvrige kåringer inden for hver kategori her.