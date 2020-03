Her er verdens dyreste byer i 2020

Når vi engang kan tage ud og rejse igen, så er det meget godt at vide, hvor meget man kan få for pengene.

Det kan muligvis se helt anderledes ud til næste år, men dette års liste over verdens dyreste byer giver en klar føring til tre asiatiske millionbyer.

Det viser The Economists og Intelligence Units årlige opgørelse over leveomkostninger i verdens storbyer.

I år er det Osaka i Japan, som har erstattet Paris, som sidste år lå på en tredjeplads.

Hong Kong og Singapore ligger også i toppen. De tre byer deler dermed alle en førsteplads.

Nordamerikanske byer stiger hurtigst

Undersøgelsen viser, at de asiatiske handelscentre fortsat er de dyreste steder at handle almindelige varer til husholdningen.

Men resultaterne fra 2019 til 2020 viser også, at der hvor priserne stiger mest blandt andet er i nordamerikanske byer.

Boston er den by i Nordamerika, som er gået flest pladser frem fra 51. pladsen i 2019 til 33. pladsen i 2020. Dette skyldes en hurtigt voksende befolkning, som skruer op for efterspørgslen.

Leveomkostningerne i Atlanta er også steget. Byen er gået fra 76. pladsen til 63. pladsen. Her er et stærkt jobmarked og stigende boligpriser med til at få leveomkostningerne til at stige.

Istanbul er dog den by i verden, som har rykket sig mest. 24 pladser. Dette skyldes en valutakrise i landet i 2018, som fik landet til at falde 48. pladser. På grund af en voldsom inflation er leveomkostningerne derfor steget meget det sidste år.

Europæiske byer falder mest

I gennemsnit er det de europæiske storbyer, der falder mest på indekset. Således havde København sidste år en 7. plads, men er i år faldet til en 11. plads.

Ifølge undersøgelsen skyldes dette blandt andet, at euroen er svækket overfor dollaren. Dette skyldes delvist den svage vækst i EU-landene, som blandt andet er påvirket af USA og Kinas handelskrig.

Dette har især påvirket eksporten i Tyskland, hvilket giver ringe i vandet og har medført, at alle EU-landene er faldet i indekset.

Paris er gået fra en tredjeplads til en femteplads. Men den by, som er faldet mest på verdensplan, er hovedstaden i Bulgarien, Sofia, som er gået fra en 92. plads i 2019 til en 106. plads i 2020.

