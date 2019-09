Her er verdens travleste lufthavn

Verdens lufthavne har travlt.

Globalt steg flytrafikken med 6,4 procent og kom op på 8,8 milliarder passagerer i 2018. Det viser den årlige rapport fra Airports Council Internationals (ACI) som udkom i dag.

Den travleste lufthavn blev for 21. år i træk Hartsfield-Jackson Atlanta Internationale Lufthavn i USA. 107 millioner passagerer ankom til lufthavnen i 2018. Atlanta oplevede dermed en stigning på 3,3 procent.

- Rapporten viser, at selv små lufthavne rundt om i verden fortsætter med stærke stigninger. Samtidig fortsætter de største også med at vokse, siger ACI's globale direktør Angela Gittens til CNN.

I 2008 var der 16 lufthavne, som håndterede mere end 40 millioner passagerer årligt. I 2018 er det tal steget til 54.

Atlanta dominerer med flest passagerer, fordi lufthavnen forbinder mange andre lufthavne i USA og er en indgang til Nordamerika for internationale fly. Lufthavnen ligger inden for en rækkevidde af en to-timers flyvetur for 80 procent af USA's befolkning med mere end 300 millioner mennesker.

I forhold til flest flyafgange dominerer Chicagos O'Hare Internationale Lufthavn med 904.000 bevægelser. Samlet steg de totale flyafgange til 99,9 millioner på verdensplan. En stigning på 3,1 procent fra året før.

Hong Kong Lufthavn er den største i forhold til flyfragt. De håndterede 5,1 millioner ton i 2018. Flyfragten steg også globalt med 3,4 procent.

