Her falder 8-årig pige ind i pandabur

Det var noget af et særsyn, da en otteårig pige i starten af februar faldt in i et pandabur.

Det skete i et forskningscenter i Sichuan-provinsen i Kina, skriver USAToday..

Den 8-årige faldt hele to meter ned under glashegnet i en grøft i Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, hvor man efterfølgende forsøgte at redde hende op ved hjælp af en bambusstang.

Gået viralt

Videoen af hændelsen er siden gået viralt, og det er ikke på grund af faldet.

Overraskende nok var pandaerne nemlig mere nysgerrige og rolige end voldelige, da pigen befandt sig i deres indhegning.

Da pige først faldt derned, kan man se i videoen, at bjørnene først nærmer sig hende, men derefter finder det hele for kedeligt til at bøvle mere med hende.

Pigen blev reddet op af en medarbejder i centeret, som til sidst rakte sig så langt over hegnet, at medarbejderen kunne nå pigens hånd og trække hende op uden mén.

