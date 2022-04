Her går danskernes påskerejse til

Danskernes rejselyst er for alvor vendt tilbage, efter en række lande har lempet på coronarestriktioner og testkrav.

Derfor er der mange, som har booket en udlandsrejse i påskeferien, hvor Sydeuropa er det absolut mest foretrukne rejsemål.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gouda Rejseforsikring og Gjensidige Forsikring.

Her svarer hver tredje, at deres næste ferierejse går til Sydeuropa, hvilket er en stigning sammenlignet for et år siden, hvor hver femte svarede det i en tilsvarende undersøgelse.

Omvendt er der sket et fald i antallet af danskere, der har intentioner om at tilbringe påskeferien hjemme i Danmark. I 2021 svarede 40 procent, at de havde intentioner om dette, mens 26 procent agter at holde påsken i Danmark i år.

- I to år har vi ventet på at kunne rejse mod varmere himmelstrøg, og derfor er det naturligvis også den type rejser, der topper ønskelisten for mange, siger chef for forretningsudvikling i Gouda Rejseforsikring, Louise Hertzum, i en pressemeddelelse.

- Derudover ved vi, at der har været et opsparet behov for rejser sydpå, da restriktionerne i de områder har været meget omfattende og gjort det vanskeligt at få det optimale ud af sin ferie.

Flere vil på storbyferie

Derudover viser undersøgelsen, at flere danskere har planer om at rejse på storbyferie i år sammenlignet med sidste år.

I år forventer mere end hver femte af de adspurgte danskere, at deres næste rejse skal være en storbyferien, hvilket er mere end en fordobling sammenlignet med sidste år.

Det hænger formentlig sammen med, at det i højere grad er blevet muligt at dyrke kulturlivet i storbyen uden at skulle forholde sig til diverse coronarestriktioner, vurderer Louise Hertzum.

- Storbyferien er en ideel ferieform til en forlænget weekend som påsken, hvor man skal nå mange oplevelser på korte tid. Derfor giver det også god mening, at rigtig mange danskere har nogle oplevelser at indhente, efter den type ferier ikke har været en reel mulighed de seneste to år, siger hun.