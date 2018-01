Her går jagten på det perfekte billede helt galt

Drømmen om det perfekte foto fra bryllypsrejsen endte med et brækket ben og en to dage lang indlæggelse

Hvedebrødsdagene skulle angiveligt være nogle af de bedste dage i en nygift kvindes liv, men for Marelize Dreyer blev virkeligheden en helt anden. Jagten på det perfekte billede på bryllupsrejsen til Sydafrika sendte hende nemlig i stedet direkte på skadestuen.

Det skriver The Sun.

25-årige Marelize og hendes mand, Ryan Dreyer, 26, havde fundet et perfekt sted på nogle klipper, hvor de med havet i baggrunden kunne få et godt billede til scrapbogen, men netop som de poserede deres ypperste, skyllede en kæmpe bølge indover klipperne, så parret væltede i havet.

Uheldigvis satte Marelizes ben sig fast mellem to sten, så hendes ankel blev revet af led, og benet brækkede to steder.

- Vi havde en ønskeliste over billeder, som vi virkelig gerne ville have taget undervejs på rejsen. Vi er ikke naive - hendes (Marelizes, red.) familie har besøgt den strand mange gange, så vi var udmærket klar over risikoen, men lige den dag var bølgerne altså exceptionelle store på grund af tidevandet, fortæller Ryan Dreyer det britiske medie.

Vejen fra glæde til smerte var kort for Marelize, der her brækker benet. Foto: Caters/Ritzau Scanpix

Titaniumplade og 12 skruer

Parret havde formået at få taget et enkelt billede, inden uheldet skete, men da de var usikre på, om foto'et var godt nok, og bølgerne sprøjtede omkring dem, valgte de at rykke sig hen til - hvad de troede - var et sikrere sted på klipperne.

- Mens vi flyttede os, mærkede vi den første bølge, så vi prøvede at sætte os ned for at få taget et billede mere, men netop da vi skulle til at gøre os klar, så vi den næste bølge, som smadrede ind over os. Med det samme kunne vi mærke, at vi var røget i vandet. Det var meget desorienterende, at vi bare sad der det ene sekund, og det næste var vi under vandet, fortæller Ryan.

Heldigvis formåede Marelizes søster, Gerda, samt en anden tilstedeværende turist at få parret op af vandet, hvor det hurtigt stod klart, at Marelize skulle på hospitalet hurtigst muligt.

Her måtte hun bruge to dage af sin brullypsrejse på at ligge indlagt, da det brækkede ben skulle fixes med hjælp fra intet mindre end 12 skruer samt en titaniumplade.

Resterne af parrets bryllupsrejse er nu udskudt, indtil Marelizes ben er i orden igen.

Parret var trods alt ved godt mod i ambulancen på vej til hospitalet. Foto: Caters/Ritzau Scanpix

