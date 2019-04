Her går jeg: Flamingo forsinker fly i spansk lufthavn

Et Easyjet-fly måtte pænt vente bag en flamingo i lufthavnen i Palma på Mallorca

Fly kan blive forsinkede af mange forskellige årsager, men at det ligefrem skulle være en vildfaren flamingo, der gjorde, at et Easyjet-fly blev forsinket, må være blandt de mere usædvanlige.

Ikke desto mindre var det ifølge Independent og The Sun præcis, hvad der skete på ferieøen Mallorca, da et Easyjet fly skulle taxi fra landingsbanen og hen til gaten.

Den lyserøde fugl strejfede omkring, og der blev hurtigt gjort opmærksom på, at flyets piloter skulle holde godt øje med det langbenede dyr.

Mens personalet på jorden kontaktede piloterne, gik fuglen roligt foran det 83.000 kg tunge fly, som du kan se i videoen over artiklen.

'Vi har en lyserød flamingo, og det er ikke en joke, som går rundt ved Terminal A. Et Easyjet-fly blev tvunget til at sagtne farten', lød det ifølge The Sun fra en medarbejder i forbindelse med episoden.

Ifølge lufthavnen skabte flamingoen ikke yderligere problemer eller skader, men det er velkendt, at fugle tæt ved lufthavne udgør en betydelig sikkerhedsrisiko.

- Meget elegant

Den spanske lufthavnskontrol tweetede, at en flamingo havde budt passagererne velkommen til Palma, og at fuglen var 'meget elegant, da den gik på asfalten'.

Un flamenco recibía esta mañana a los pasajeros que llegaban al aeropuerto de Palma. Muy elegante, paseando por la plataforma.... pic.twitter.com/xmNBui2WtI — Controladores Aéreos (@controladores) 7. april 2019

Flamingoer ses typisk på den spanske ferieø i løbet af vinteren. De ankommer sidst på sommeren og flyver væk derfra i løbet af foråret.