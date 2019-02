Her hænger turister med hovedet nedad i 50 meters højde

20 turister fik mere end de havde regnet med, da de satte sig i rutsjebanen Gravity Max i Lihpao Discovery Land i Taichung, Taiwan.

Gravity Max er verdens eneste tiltende rutsjebane, og lige da den skulle til sit adelsmærke - at tilte i 90 grader - gik den i stå.

Det skriver The Sun.

De stakkels turister hang med ansigtet vendt mod asfalten i over 30 minutter i 50 meters højde.

Når rutsjebanen virker optimalt, fører den skinnerne lige ud horisontalt, indtil den stopper, vipper skinnerne 90 grader nedad, som så bliver sat sammen med et vertikalt spor, der kommer frem under.

Klatrede selv ned

I videoen kan man se, at turisterne måtte sidde hængende i vognen, før den langsomt blev bragt op horisontalt. Herefter måtte de 20 uheldige kravle ud af vognen, og derefter klatre ned ad den 50 meter høje platform.

50 minutter senere var rutsjebanen i gang igen, efter at ingeniører havde taget et kig på problemet.

Det blev efterfølgende meldt ud, at vognen ikke havde formået at placere sig lige over det andet spor. Det betød, at forlystelsens sikkerhedsfunktion trådte i kraft, således at den ikke gav slip på vognen, men i stedet holdt passagererne fast i sikkerhed.

Turisterne fik hver især en voucher på 3,7 engelske pund (cirka 32 kroner, red.)

