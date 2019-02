Her kan du få Michelin-mad for 25 kroner

Restauranten har fået sin første Michelin-stjerne og er berømt for sin and - og så koster de fleste retter på menuen kun 25 kroner

Hos Noma kunne en enkelt menu nemt koste 1500 kroner og en ventetid på flere måneder for at få et bord.

Men i Singapore kan du få Michelin-mad for sølle 25 kroner.

Det skriver News.com.au.

Restauranten Hawker Chan har fået en enkelt Michelinstjerne i 2016, 2017 og 2018, og det er især for sin ret, der består af sojasovs, ris og kylling, som får store roser.

Restauranten er beskrevet som noget nær et hul i en mur, men der er ofte kø forud for restaurantens åbningstid til langt rundt om hjørnet.

Timer man dog sin ankomst rigtigt, behøver det ikke gå alt for langsomt at få lækker mad i maven.

Se også: Michelin-rekord! Men danskerne dropper restauranterne

Simpelt og afslappende

Det er kokken Chef Chan, der står bag Hawker Chans succes, ifølge Michelinguiden, som beskriver den som en 'simpel restaurant.'

- Hvad, der startede på en stand i Chinatown Food Centre, førte uundgåeligt til, at Chef Chan indgik et partnerskab og åbnede en restaurant. Lige så uundgåelig er køens størrelse - den danner en godt før åbningstid, på grund af deres ry for den lækre kylling og ris med sojasovs og grillet svinekød, står der på Michelins hjemmeside om Hawker Chan.

Restauranten er beliggende i Singapores Chinatown og beskrives som et afslappende spisested, hvor man ofte sidder ved samme bord som andre gæster.

Se også: Her er byen som 'Schindlers liste' har gjort verdensberømt