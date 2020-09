Her kan du høre kronhjortenes parringsbrøl

Det går ikke stille for sig, når danske krondyr er i brunst. Her gælder det for hannerne om at brøle så højt og kraftfuldt, at det tiltrækker hunner og skræmmer rivaler væk.

Brølene er så høje, at du kan høre dem på flere kilometers afstand, skriver Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har lavet et interaktivt kort over de bedste steder at se krondyr i danske statsskove og naturområder.

Naturstyrelsens kort viser, hvor i landet du finder de bedste steder at se krondyr. Illustration: PR

Brunstperiode varer ét døgn

Nogle gange kan du også høre kronhjortene støde gevirerne mod hinanden. Det gør de, når der skal en fysisk duel til at afgøre kampen om hunnernes gunst.

Hunnerne (også kaldet hinder) er kun i brunst i ét døgn. Så kronhjortene har travlt, og ofte bliver så ivrige, at de parrer sig med samme hun mange gange i løbet af dagen.

Af samme grund er der nok at se til for kronhjorten på de dage, hvor flere hunner er i brunst samtidig. På en sådan dag skal der både kræfter til de mange bedækninger og til at holde rivaliserende hjorte på afstand. Det kræver sin hjort.

Derfor er det ikke så underligt, at hjorte ofte taber sig 15-20 kilo i brunstperioden.

Har bygget udsigtsplatform

Ifølge Naturstyrelsen er Grærup Langsø i Kærgård Plantage nordøst for Blåvands Huk et af de bedste steder i Danmark at opleve kronhjortenes parringsbrøl.

En kronhjort samler sit harem ved Grærup Langsø nordøst for Blåvands Huk. Arkivfoto: John Randeris/Ritzau Scanpix

På toppen af en klit, der ligger ud for søen, har den statslige styrelse henover sommeren bygget en udsigtsplatform, der giver frit udsyn til parringsakten.

Hvis du tør, kan du også gå tæt på det store dyr. De er ikke aggressive over for mennesker under normale omstændigheder, om end myndighederne opfordrer til, at man omgås dem med respekt.

Kronhjorte er i brunst i september og oktober.

Brunstsafari: Følg disse råd De bedste muligheder for at opleve krondyr er omkring daggry og skumring. Bevæg dig forsigtigt rundt. Hjortene er normalt ikke aggressive over for mennesker, men man skal respektere, at de har brug for plads. Undlad at følge hjortenes lyde ind i lukkede bevoksninger. Du skræmmer oftest blot dyrene væk og forstyrrer dem i deres parring Hold dig til veje og større stier, hvor kronhjortene er vant til, at der er mennesker. Hvis du går i rabatten eller midterrabatten, larmer du mindre. Det er en god idé at nærme sig hjortene i modvind. På den måde kan de ikke lugte dig. Hvis du har hund med, skal den være i snor. Kilde: Naturstyrelsen

