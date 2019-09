Her kan du opleve gys og gru i efteråret

Danskerne har rig mulighed for at opleve uhygge i efteråret

Fredag den 13. ses af overtroiske mennesker som en ulykkesdag.

Så det bedste, du kan gøre, er måske at blive hjemme. Og når du alligevel er hjemme, så kan du lige så godt planlægge, hvordan du får mest uhygge ud af efteråret.

Hvis du elsker gys, gru og horror, er der i hvert fald gode muligheder for at blive skræmt fra sans og samling rundt om i Danmark.

Noget tyder nemlig på, at danskerne er vilde med skræk og rædsel, og det danske efterår sætter en perfekt ramme for uhyggen.

Døde vikinger og uhygge på biblioteket i Odense

Odense Biblioteker holder for andet år i træk en festival, som hylder horror- og gysergenren. Festivalen hedder 'Skræk' og er for folk, der elsker bøger, film og heavy metal.

Der vil blandt andet være temaaften om forfatteren H.P. Lovecraft, zombie crawl, dødsmetal-bandet Undergang spiller, og arrangørerne lover at vise nogle af de største og mest skræmmende gysere fra filmhistorien.

Festivalen løber af stablen fra 25. til 27. september og foregår i Odense.

Men hvis du ikke kan vente så længe, så har du allerede muligheden for at komme ud og opleve skræk og rædsel i dag, hvis du er på de kanter.

Denne fredag og lørdag kan du opleve døde vikinger i Odense. Arrangementet hedder Viking Horror Walk og byder på en bloddryppende byvandring i Odenses historie.

Det er museet Møntergården og horrornight-eksperterne Dystopia Entertainment, der står for arrangementet. Ud over uhygge og rædsel vil turen tage udgangspunkt i virkelige historiske begivenheder under vikingetiden.

Arrangørerne lover, at man på turen vil møde vikingernes spøgelser, der hærger i et rædselsvækkende mareridt af krig, smerte, tortur og barbari.

En rejse igennem dødsriget i Vejle

Dystopia vil ikke bare skræmme fynboerne med døde vikinger. I slutningen af september åbner de op for Inferno i Vejle. Her vil de tage publikum med gennem de ni dødsriger.

For nogen er amputationer af lemmer deres største frygt. Billedet er fra Dystopias Haunted House i 2018. Foto: Jakob Papsø

- Undervejs på din færd gennem helvede vil du blive konfronteret med dine synder, og du skal vise dit værd. Kan du klare dig gennem alle ni niveauer af INFERNO, eller må du give fortabt undervejs og tilbringe evigheden i pinsel og mørke? skriver Dystopia Entertainment på deres hjemmeside.

Uha, uha. Det lyder ikke rart.

Man kan tage til dødsriget på udvalgte dage fra 27. september til 2. november.

Karneval bliver til Horrornight

Karnevallet i Aalborg er kendt for fest og farver, men når efteråret falder på, vil de hellere sætte en skræk i livet på folk.

Aalborg Karneval arrangerer nemlig horrornights, og i år lover de, at det bliver den største og mest skræmmende produktion til dato.

Temaet er fobier, og de besøgende må derfor se deres allerstørste frygt i øjnene, for at komme derfra med livet i behold. Arrangørerne frabeder personer med hjerteproblemer og sarte sjæle at deltage, så der er sikkert noget at se frem til for dem, der elsker at få hjertet op i halsen.

Arrangementet finder sted i Nørresundby 18. + 19. oktober og 25. + 26. oktober.

Halloween både for børn og voksne i Tivoli

Tivoli i København byder på rigtig mange events i forbindelse med halloween.

I dette efterår vil over 21.000 græskar, fugleskræmsler, edderkopper, spindelvæv og orange lys omskabe den gamle have til et paradis for Halloween-elskere. Det bliver smukt og ikke mindst børnevenligt.

Tivoli bliver badet i lys, når efterårets mørke sænker sig over haven. Samtidig kan man være heldig at møde et monster eller to. Foto: Tivoli

Børnene kan se Rasmus Klump Show, skære græskar, se Danmarks største græskar og spise pandekager. Man kan også købe lækkerier til ganen a la marcipanøjenhuler og blodige fingre og cool ’rædsler’- var det f.eks. noget med en monsterbaby, der lyser med øjnene, siger lyde og kravler, når du klapper i hænderne?

Er det alligevel ikke vildt nok?

Tivoli har i år en ny halloween-forlystelse, som vil skræmme folk fra vid og sans. Tivoli vil endnu ikke afsløre indholdet af forlystelsen, men lover, at det bliver meget uhyggeligt. Aldersgrænsen er 12 år.

26. oktober holder Tivoli også Monsters Night Out, hvor over 300 monstre vil komme til Tivoli for at have en sjov aften i byen.



Halloween i Tivoli starter 11. oktober og varer til 3. november.