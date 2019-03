Her koster det kæmpebøde at bære klipklapper

Der har været for mange uheld ned ad stejle stier mellem landsbyer

Ofte gives bøder som en straf for at begå dum- og ulovligheder. I den populære italienske turistyndling Cinque Terre-region vil man dog fremover modtage en bøde, hvis man ikke benytter sig af praktisk fodtøj.

Bøden vil være på helt op til 18.600 kroner (2500 euro, red.)

Det skriver The Telegraph.

Klipklapper, højhælede sko og sandaler anses for at være upraktisk.

Loven er blevet vedtaget, efter en række uheld har fundet sted.

Det handler blandt andet om problemer med at håndtere de stejle stier mellem landsbyerne langs kysten i det forkerte fodtøj.

Turister vil blive informeret

Bøden kan variere imellem 375 kroner og 18.600 kroner (50 euro og 2500 euro) alt efter ulejligheden og omkostningerne, når turisterne skal reddes.

For redningsfolkene samt de ansvarlige for Cinque Terre er nemlig trætte af at samle tilskadekomne turister op.

- Problemet er, at folk kommer her og tænker, at de er ved havet, men stierne over landsbyerne er som bjergstier, fortæller Patrizio Scarpellini, lederen af Cinque Terres nationalpark.

Der vil dog være en kampagne i området, før bøderne bliver introduceret.

Nationalparken forventer at få besøg af omkring 750.000 krydstogtturister i år, mens mange flere vil ankomme via landvejen, og dermed give området et samlet antal besøgende på omkring 2,5 millioner.

