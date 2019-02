Her sættes de fri: Luksushotel gemmer på skildpaddehospital

De sidste 14 år har man reddet over 1600 af de truede dyrearter i kælderen på et berømt luksushotel

Mens de polerede Rolls Royce or Ferrarier holder parkeret i massevis ude foran Burj Al Arab Jumeirah-hotellet, og de rige og berømte danser natten ud indenfor, så er der en 'hemmelighed' i kælderen.

Her tager man sig nemlig af truede havskildpadder, som har brug for pleje for at overleve.

Det er Dubai Turtle Rehabilitation Project (DTRP) i samarbejde med Dubai’s Wildlife Protection Office, der yder livreddende dyrlægehjælp til blandt andet den kæmpe store suppeskildpadde og karetteskildpadden, der har sin oprindelse i den Persiske Golf.

Begge er truede arter, og især suppeskildpadden er sjælden, da den længe har været eftertragtet som en delikatesse.

Stor turistattraktion

Hundredvis af turister dukker jævnligt op for at besøge de sårede skildpadder, som ofte kommer ind til hospitalet på grund af skader fra fiskenet og fiskebåde.

Hospitalet er derfor ofte nødt til at amputere en eller flere af deres finner og derefter pleje dem og genoptræne dem, indtil de igen kan svømme på egen hånd.

I øjeblikket er der 79 skildpadder på 'hospitalet,' hvoraf 91 procent er karetteskildpadder. Størrelsen varierer fra dem, der kan sidde i din ene hånd til en suppeskildpadde på hele 89 kilo.

Omkring 400 skildpadder behandles årligt på hospitalet.

Og det er især turisterne, der er blevet skyld i, at så mange skildpadder nu overlever, når de skylles op på strandene.

- Når folk ser skildpadder skyllet op på stranden, er de nu så meget mere opmærksomme på, at de er en truet art og har brug for specialpleje, at de bringer dem til os med det samme. Vi er også blevet meget bedre til at behandle dem, i øjeblikket redder vi omkring 99 procent af de skildpadder der er bragt til os, fortæller Adul Kareem, der driver hospitalet på daglig basis, til Daily Mail.

Dubai Turtle Rehabilitation Project har eksisteret siden 2004 og har siden da reddet over 1600 havskilpadder.

