Her skal du rejse hen, hvis du vil drikke billige fadøl

Der er stor forskel på at købe en øl i Helsinki og Sofia

En stor fadøl på ferien er et must for mange.

Derfor kan det være en fordel at planlægge, hvor man rejser hen. I hvert fald hvis man vil drikke mange af dem og ikke vil ruineres.

Helt friske tal fra Eurostat viser, at alkoholpriserne svinger meget, alt efter hvor man bor i EU. Således er priserne dobbelt så høje i det dyreste medlemsland i forhold til det billigste.

Dyrt i Skandinavien

Først og fremmest er der lande, som man ikke skal rejse til.

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at et skandinavisk land tager prisen, som det dyreste land.

Finlands alkoholpriser ligger i 2018 på indeks 182. Lige efter kommer Irland og Sverige.

Man skal længere sydpå, hvis man vil have billige drikkevarer. Med undtagelse af et land. Nemlig Grækenland.

Ouzoens hjemland kommer ind på en overraskende fjerdeplads med et indeks på 133. Til sammenligning er Danmark helt nede på syvendepladsen med et indeks på 124.

Sydøsteuropa er billigst

Hvis man virkelig vil have alkohol for pengene, så skal man rejse til Bulgarien og Rumænien. Begge lande er de ultimativt billigste, når det kommer til alkohol og ligger på indeks 74.

Hvis man ikke gider at rejse så langt, så kan man også bare trille ned over grænsen. Tyskland er det sjette billigste land med et indeks på 89 i forhold til gennemsnittet på 100.

Her ses niveauerne af forbrugerpriserne for alkohol i 2018. Statistik: Eurostat

Hoteller og restauranter

Danmark er hverken det billigste eller dyreste land, når det kommer til alkohol. Til gengæld kan vi bryste os med at være det land med de højeste priser på hotel- og restaurantbesøg. I 2018 var priserne 52 procent højere end gennemsnittet i EU.

Bulgarien og Rumænien er også på denne front de billigste EU-lande. Priserne, når man vil ud og spise, ligger henholdsvis 46 procent og 52 procent lavere end gennemsnittet.