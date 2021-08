Her skal du sidde for at undgå turbulens

Nogle dele af et fly bevæger sig mere end andre. Derfor gælder det om at finde det helt rigtige sted, hvis du vil slippe for turbulens på flyveturen

Du kender det godt. Man sidder i flyet, og pludselig føles det som om, at man har sat sig op i karrusel. Det kaldes turbulens, og det er slet ikke farligt, selvom det måske kan føles ubehageligt for nogle.

Hvis du er en af dem, som synes det er ubehageligt, er der bestemte steder i et fly, du kan sætte dig, hvor turbulensen er knap så voldsom. Det skriver det norske medie Dinside.

Halen bevæger sig mere

Ifølge Head of Flight Operations i SAS, Jesper Zachariassen, er der ikke bare ét enkelt svar til spørgsmålet.

- Forestil dig, at du har et fly til at balancere på en knappenål. Så er knappenålen et sted mellem vingerne, og det er altså balancepunktet. Derfor vil halen bevæge sig mere.

Hvis der opstår turbulens, vil du derfor kunne mærke det mere bagest i flyet, end hvis du har sat dig i midten mellem vingerne.

Ikke nøjagtig videnskab

Dog understreger Zachariassen, at det langt fra er en nøjagtig videnskab. Men både han, andre piloter og kabinepersonalets erfaring siger det samme: hvis du vil undgå turbulens, skal du sætte dig i midten.

Man kan dog ikke sige noget om, hvornår på dagen, der er mindst turbulens. Der findes nemlig forskellige former for turbulens, som kan påvirke på forskellige tidspunkter.

- Om sommeren, hvis solen varmer jorden meget, kan det give bevægelse til skyerne, hvilket kan føre til turbulens, lyder det fra Zachariasson.

Turbulens er ikke farligt

Det er vigtigt at understrege, at turbulens på ingen måder er farligt. Men det kan være ubehageligt, og især hvis man synes, det er svært at flyve. Næste gang du får det ubehageligt på grund af turbulens, kan du give Jesper Zachariasson en tanke.

- Vi sidder ofte og tager en tår kaffe eller spiser, når der er turbulens. Det er slet ikke farligt - bare irriterende, især hvis kaffekoppen er fuld, lyder det fra Zachariasson.