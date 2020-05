Her tager de imod turister med åbne arme

Snart skal det igen være muligt for turister at besøge de mange vandfald, varme kilder og sorte sandstrande, som Island er berømt for.

Den islandske regering er begyndt at lægge planer for, hvordan landet skal åbne sine grænser for udefrakommende turister, og man har allerede lagt sig fast på en dato: Fra 15. juni skal det igen være muligt at besøge landet som turist.

Det skriver The Telegraph.

Ifølge mediet begyndte landet allerede at åbne grænserne for omverdenen 15. maj, hvor udlændinge med et arbejdsrelateret ærinde igen fik lov at komme ind i landet.

Når Island åbner yderligere op, bliver det med krav om, at turisterne enten lader sig teste for coronavirus eller går i 14 dages karantæne. Til at begynde med vil staten betale for testen, skriver The Telegraph.

Flybilletter sælges stadig til spotpris

Et sikkert sceneskift

Derudover er det endnu småt med detaljer om genåbningen - f.eks. om man som turist skal følge nogle skærpede retningslinjer under sit ophold.

Det vil dog alt sammen være på plads, inden landet åbner op, lover Islands minister for turisme, Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir.

- Når rejsende vender tilbage til Island, vil vi have alle mekanismer på plads for at sikre både dem og de fremskridt, landet har gjort ift. at kontrollere pandemien. Islands strategi med at teste i stor skala, opspore og isolere smittede har vist sig at være effektiv indtil nu, siger han ifølge The Telegraph og fortsætter:

- Det er med udgangspunkt i de erfaringer, at vi vil skabe et sikkert sted for dem, der ønsker et sceneskift efter et hårdt forår.

Island har ifølge tal fra Johns Hopkins University opgjort 25. maj indtil videre registreret 1804 tilfælde af coronasmitte og 10 dødsfald.