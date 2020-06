Her vil folk køre autocamper i år

Mens mange danskere havde travlt med at booke ferie i landets sommerhuse i maj, lagde en stor del af franskmændene billet ind på en lidt anderledes ferieform.

De bookede nemlig autocampere i stor stil. Faktisk lå antallet af indgåede lejemål i sidste måned 50 procent over niveauet fra maj sidste år.

Det skriver Forbes, der citerer franske RTL.

I samme måned blev der ifølge mediet solgt godt 3500 autocampere, hvilket var en stigning på 1,9 procent i forhold til maj 2019.

Udviklingen skal ses i forhold til, at Frankrig allerede har mange autocampere. Faktisk sidder der franske nummerplader på cirka hver fjerde i Europa - ud af de cirka 2 millioner autocampere i Europa var 505.000 franske ved udgangen af 2019, skriver Forbes.

Nemmere at holde soclal distance

Hos den franske sammenslutning for campister og ejere af campingvogne og autocampere peger Caroline Matichard på, at udviklingen er et direkte resultat af coronakrisen.

- Folk siger, at med en autocamper er der ingen bekymringer - her kan man holde social distance, siger hun ifølge Forbes til mediet Capital.fr.

Hos RTL har man talt med Patrick Guillou fra foreningen af franske autocamperproducenter, og i hans øjne spiller sikkerheden en stor rolle.

Ifølge ham er autocampere 'meget betryggende ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, fordi man kan spise, sove og vaske sig, mens man samtidig undgår offentlige rum’.

