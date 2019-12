Her ville danskerne på ferie i 2019

2019 lakker mod enden, og det er tid til at gøre status på året, der gik. I en ny analyse ser hotel- og rejsesøgemaskinen momondo tilbage på, hvad der tegnede rejseåret 2019 for danskerne.

Og noget tyder på, at det ikke er meget, som har ændret sig.

Byen stod øverst på listen sidste år og gør det nu igen: London var danskernes yndlingsdestination i 2019. Destinationens succes kan ifølge momondos danske presseansvarlige blandt andet tilskrives rimelige priser på flybilletter, kulturelle tilbud og den korte flyvetur fra Danmark.

- Danskerne har altid været glade for den engelske hovedstad - og med god grund. Byen bugner af seværdigheder, og med pundet presset i bund i forhold til den danske krone, har danskere også fået lidt ekstra for pengene under shoppeturen i 2019. Vores analyse viser desuden, at den gennemsnitlige billetpris på returbilletter i 2019 lå på 632 kroner. Så alt i alt har London været et oplagt valg, når danskerne gerne ville på en lille getaway det seneste år, siger Lasse Skole Hansen, momondos danske presseansvarlige, i en pressemeddelelse.

London bliver efterfulgt af Malaga på andenpladsen, mens den tredje mest søgte destination for danskerne i 2019 var Bangkok.

Tidligere sovjetrepublikker og paradisiske strande

Ud over de faste favoritter er der nye destinationer, som i år er klatret op ad popularitetsstigen blandt danskerne. Ifølge momondos analyse er den tidligere sovjetrepublik Aserbajdsjan årets højdespringer med den største fremgang i antallet af søgninger. Destinationen har fået 54 procent flere søgninger i år sammenlignet med sidste år. Aserbajdsjan er skarpt efterfulgt af den anden tidligere sovjetstat Georgien, som danskerne også har søgt dobbelt så meget på i år sammenlignet med 2018.

- Vi ser en klar tendens til, at de centralasiatiske lande har fanget danskernes opmærksomhed. Både Aserbajdsjan og Georgien ligger langs Silkevejen, så der er kultur og arkitektur, som går tilbage til karavanerne mellem Europa og Asien. Samtidig ligger temperaturerne i sommermånederne på knap 30 grader, og begge lande har en smuk kyststrækning med rig mulighed for at bade og slikke sol. Og så er Centralasien endnu ikke så velbesøgt, så der er god mulighed for at nyde ferien uden alt for mange andre turister, siger Lasse Skole Hansen.

Ud over landene i Kaukasus mellem Europa og Asien, er det i høj grad sol, varme og smuk natur, der tegner billedet af de mest trendende destinationer blandt danskerne det seneste år. Østaten Fiji indtager tredjepladsen med en stigning i søgninger på 49 procent. Fjerde- og femtepladsen indtages af Madagaskar og Costa Rica med henholdsvis 42 og 41 procent flere søgninger sammenlignet med 2018.

Billigst at tage til Berlin, Istanbul og Marrakesh

Vil du gerne planlægge en budgetvenlig rejse til næste år, kan der måske være inspiration at hente fra årets billigste destinationer.

Den billigste europæiske destination at flyve til i 2019 var Berlin. Ifølge momondos analyse kostede en returbillet i gennemsnit 519 kroner.

Hvis man derimod skal en tur uden for Europa, var Istanbul og Marrakesh de billigste rejsemål i år. Her skulle man i gennemsnit slippe 1669 kroner for en returbillet.

