Hip nazibunker forvandles til luksushotel

Bunkeren på Feldstraße i bydelen St. Pauli i Hamborg blev opført af nazisterne under 2. verdenskrig for at beskytte folk mod luftangreb.

Den solide bygning har siden fået lov til at blive stående og er i dag fredet. Allerede i årene efter krigen bosatte flere virksomheder inden for mediebranchen sig i bunkeren. Siden er der både kommet koncertsteder, teatre og natklubber.

Og nu kommer der et luksushotel på toppen af bunkeren.

Det er selskabet NH Hotel Group, som blandt andet driver hotelkæden nhow, der har vundet udbuddet om at bygge et hotel. Deres plan er at bygge fem etager ovenpå den 40 meter høje bunker. Etagerne vil gå op i en pyramide og ende med en stor have på taget. Taget vil være åbent for offentligheden, og et mindesmærke vil blive rejst for nazisternes ofre.

Hotellet set fra oven, hvor en stor have vil være åben for offentligheden. Foto: NH Hotel Group

Bygget af tvangsarbejdere

Bunkeren blev under krigen bygget på bare 300 dage af over 1000 tvangsarbejdere fra koncentrationslejre. Den blev brugt til at skyde fjendens fly ned og samtidig beskytte indbyggerne i Hamborg. Det forlyder, at op til 30.000 mennesker fandt beskyttelse i bunkeren.

- Jeg er meget stolt over, at nhow Hamborg kan blive bygget på dette ekstraordinære sted, som en del af et fascinerende projekt. Vi er selvfølgelig bevidste om bunkerens historie og betydning for beboerne i Hamborg, siger Maarten Markus, administrerende direktør i NH Hotel Group Northern Europe, til Forbes.

Hotellet vil have 136 værelser, en bar, en kaffebar og en restaurant. Åbningen er planlagt til midten af 2021.