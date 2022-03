Historisk badehotel sat til salg

Hvis du drømmer om at eje et badehotel, så har du nu muligheden for at få fingrene i et.

Den historiske ejendom Saksild Strand er nemlig blevet sat til salg, skriver TV 2 Østjylland.

Ejendommen blev oprindeligt bygget som badehotel tilbage i 1906 og ligger i naturskønne omgivelser ned til vandet.

I dag bruges det dog af Aarhus Kommune som rekreationsmulighed for kommunens borgere.

Det er kommunens byråd, der har vedtaget at sende bygningerne i udbud.

Der er lige nu plads til 66 overnattende på Saksild Strand, som også har en foredragssal med plads til op mod 100 personer.

Saksild Strand ligger lige ned til vandet. Pressefoto: Aarhus Kommune

Håber på god løsning

Ejendommen ligger i Odder Kommune, og den nye køber skal vedtage en ny byggeretsgivende lokalplan sammen med kommunen.

Forventningen er, at der med den nye lokalplan kan findes 6000 byggeetagemeter. Dertil skal der skabes mulighed for at etablere hotel, restaurant og ferielejligheder.

Lone Jakobi (S), borgmester i Odder Kommune, håber på, at der kommer bud ind fra forskellige interessenter og udviklere.

- Vi håber naturligvis, at der kommer en god løsning som både kommer området og brugerne til gode. Saksild Strand er jo et område, som mange besøger, og jeg ser gerne et byggeri, der har historikken med, både i forhold til arkitektur og formål, siger hun i en pressemeddelelse.