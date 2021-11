Historisk fund på havbunden

En sjælden kano, der vurderes til at være over 1000 år gammel, er fundet i Mexico

En yderst gammel kano er for nyligt blevet fundet i det sydlige Mexico som led i en arkæologisk ekspedition.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kanoen er lavet af træ og menes at være over 1000 år gammel, da den foreløbig er dateret til at stamme fra mellem 830 til 950 e.Kr..

Den ekstremt sjældne kano er i nærmest intakt stand og måler 1,6 meter i længden og 80 centimeter i bredden.

Kanoen er formentlig blevet brugt i forbindelse med rituelle ofringer. Foto: INAH/Ritzau Scanpix

Kanoen tilhørte med stor sandsynlighed mayanerne - et folk i det syd i det sydlige Mexico og det nordlige Mellemamerika - som har en mere end 3000 år gammel historie bag sig.

Den er formentlig blevet brugt til at transportere vand i forbindelse med rituelle ofringer, vurderer det mexicanske institut for antikviteter INAH.

Den arkæologiske ekspedition, som ledte til fundet af kanoen, er sat i værk i forbindelse med, at man er i færd med at lave udgravninger for at gøre plads til et nyt togbane-projekt i Mexico.

Togbanen er målrettet turister, hvor den blandt andet skal sikre bedre togforbindelse i Cancun, som er et populært turistmål på grund af byens mange badestrande.

Se billederne her ...

Foto: INAH/Ritzau Scanpix