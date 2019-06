Historisk højt: Så mange penge vil danskerne bruge på sommerferie i år

Sommeren er over os, og danskerne skal på årets lange ferie. I år vil danske familier bruge gennemsnitligt 17 procent mere på sommerferien sammenlignet med sidste år, og det er historisk højt.

Det viser en undersøgelse lavet af YouGov for Nordea.

I år vil gennemsnitshusstanden ifølge YouGov-undersøgelsen bruge 17.350 kroner på sommerferien. Med i det budget er transport, mad, shopping og forlystelser. Sidste år var beløbet 14.850 kroner.

Hos Nordea peger man på, at vi vælger at bruge flere penge på sommerferien af den simple grund, at vi har råd.

- Dansk økonomi står midt i et langt, sundt opsving. Beskæftigelsen er det seneste år vokset med flere end 1.000 personer om ugen. Mange boligejere med rentetilpasningslån har fået lavere rente og dermed lavere ydelse de seneste år, skriver Nordea om nogle af årsagerne til, at danske familier har fået flere penge mellem hænderne.

Københavnere vil bruge mest

Selvom alle skruer op for ferieforbruget, er det familierne i hovedstadsområdet, som gennemsnitligt bruger flest penge på ferier. Det skyldes ifølge Nordea, at lidt flere fra Region Hovedstaden rejser til udlandet i ferien, og det koster dyrt.

I Region vil gennemsnitshusstanden bruge 19.590 kroner på ferie i år, mens beløbet i Region Midtjylland, som er den lavest forbrugende region, er på 15.390 kroner.

Feriebudgettet 2019 Forbrug på sommerferie i år for en gennemsnitlig husstand: Hele Danmark: 17.350 kroner Hovedstaden: 19.590 kroner Sjælland: 18.970 kroner Syddanmark: 15.770 kroner Midtjylland: 15.390 kroner Nordjylland: 16.140 kroner Kilde: Sommerferie, forbrug og CO2, 2019, YouGov-undersøgelse for Nordea

Tjener man over 700.000 kroner i husstanden, er der i snit lagt 23.300 kroner i feriesparegrisen mod 10.400 kroner hos de husstande, der tjener under 300.000 kroner.

