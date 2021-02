Hjalp 40 strandede hvaler: Frygter nyt problem

Frivillige lykkedes med at få 40 strandede langluffede grindehvaler væk fra en strand og tilbage i havet, efter i alt 49 hvaler var strandet på Farewell Spit, en øde strand på New Zealands sydø.

Mens ni af hvalerne ikke klarede skærene, lykkedes det de frivillige at få de resterende 40 hvaler tilbage i havet, men nu er der opstået en ny bekymring. Hvalerne kan nemlig risikere at strande igen.

Det skriver AP News.

Louisa Hawkes, som er talsperson for hvalredningsgruppen Project Jonah, fortæller ifølge mediet, at de op mod 200 frivillige hjalp med at holde hvalerne kølige og komfortable hele dagen ved blandt andet at overhælde dem med vand. Ved aftenstid, da der igen var højvande, kunne hvalerne igen flyde, og de frivillige kæmpede for at få de mange hvaler samlet i en flok igen.

Her er årets bedste undervandsfotos

Er blevet

Til sidst lykkedes det for de mange mennesker at få hvalerne ud på dybere vand, hvor både sejlede frem og tilbage foran stranden for, at de store dyr ikke svømmede ind mod stranden igen.

Netop sidstnævnte giver nu anledning til bekymring hos hvalredningsgruppen.

Ifølge talspersonen er hvalerne nemlig på trods af de frivilliges indsats ikke svømmet ud på åbent hav. Derfor er der en risiko for, at de strander igen.

- Alle er meget håbefulde, men også meget realistiske, siger talspersonen til mediet.

For fire år siden strandede 650 grindehvaler på selvsamme strand i to forskellige episoder. I alt døde over 350 af hvalerne, mens 300 blev reddet.

Nyt studie: Verdens hajer svømmer mod udryddelse