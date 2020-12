Hjem til Aarhus: EasyJet åbner rute til skandalelufthavn

Aarhus Lufthavn øjner en guldgrube i germanofile danskere.

Det er kun få dage siden, at lufthavnen kunne sætte flueben ved en ny rute til München, der åbner den 29. marts, og nu kan også en anden af østjydernes mest foretrukne destinationer vinges af - Berlin.

Det skriver Aarhus Lufthavn i en pressemeddelelse.

Flyvningerne kommer til at ske med det britiske lavprisselskab easyJet, der således er tilbage i Aarhus Lufthavn efter to års fravær.

Dengang fløj selskabet ligeledes til den tyske hovedstad. Men én ting har ændret sig.

Nu vil easyJets nemlig flyve til den nyåbnede Berlin Brandenburg Airport (BER), der blev indviet 31. oktober. Lufthavnen har været ramt af den ene skandale efter den anden. Blandt andet er den ni år forsinket og cirka 39 milliarder kroner dyrere end planlagt.

To ugentlige afgange

Hos Aarhus Lufthavn glæder man sig over, at Berlin og easyJet vender tilbage.

- Vi har netop gennemført en større forbrugerunderundersøgelse, hvor Berlin bonner ud blandt østjydernes ti mest ønskede direkte destinationer fra Aarhus, lyder det fra lufthavnsdirektør Peer H. Kristensen i en pressemeddelelse.

- Det tror vi, bliver endnu mere udtalt i 2021, hvor Berlin formentlig vil opleves som et af de mere trygge steder at rejse hen i geografisk nærhed, når rejsemarkedet med vaccinens indtog forhåbentlig begynder at løsne op.

Den nye rute åbner 31. marts 2021 og med to afgange om ugen.

