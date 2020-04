Hjemløse isoleres i autocampere med havudsigt

Mellem Stillehavet og den internationale lufthavn i Los Angeles ligger stranden Dockweiler Beach, der er blevet en vigtig brik i Californiens coronaberedskab.

På en parkeringsplads på stranden har myndighederne nemlig parkeret et stort antal autocampere til storbyens mange hjemløse. De er dog ikke tiltænkt hvem som helst, men målrettet de hjemløse, der enten er eller mistænkes for at være smittet med covid-19. Her kan de gå i karantæne og dermed undgå at smitte andre i deres omgangskreds.

Det skriver USA Today.

- Vi har brug for steder, hvor folk kan isolere sig fra offentligheden og endda fra deres familier. Vi bruger Dockweiler RV Park til dette formål og arbejder på at finde andre egnede steder som det til karantæne og isolation, udtaler områdeadministrator Janice Hahn i en pressemeddelelse.

Autocamperne er tiltænkt covid-19 smittede hjemløse, der hverken er syge nok til at blive indlagt eller har et sted at gå i karantæne. Foto: Patrick T. Fallon/Reuters

Over 1000 rullende hjem

Autocamperne på Dockweiler Beach er en del af en omfattende strategi for at få hjemløse, der er smittet med covid-19, i karantæne. Alene i Californien har myndighederne modtaget 1309 campingvogne, der skal stilles til rådighed for hjemløse i hele delstaten.

Og til de smittede i Californien, der ikke når at få nøglerne til et hjem på hjul, vil det ifølge USA Today være muligt at indlogere sig på hotel.

- Hjemløse er blandt de mest sårbare, når det kommer til spredningen af covid-19. Californien sætter derfor enorme ressourcer ind på at få disse sårbare borgere i sikkerhed, siger delstatens guvernør Gavin Newson i en pressemeddelelse.

Strategien er brugt før

Autocampere er også en del af coronaberedskabet i Louisiana og Texas. I Louisiana er det dog politiet, der har indkøbt 89 autocampere, mens en forhandler i Texas ifølge USA Today har sendt 400 autocampere afsted til forskellige byer i delstaten.

Her er målet ikke at huse hjemløse, men i stedet at give sundhedspersonale et midlertidigt sted at bo under epidemien.

Det er ikke første gang, at USA kører autocampere i stilling i forbindelse med kriser. Da orkanen Katrina havde hærget New Orleans tilbage i 2005, brugte man også autocampere som midlertidige hjem til de borgere, der havde mistet alt.

