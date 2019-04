Hjemmesider skal gøre det nemt: Køb italiensk hus for 1 euro

Flere italienske byer vil nu via hjemmesider lokke købere til at investere i et hus til kun 1 euro. Men der er en hage

Med få klik på nettet vil flere italienske byer nu gøre det muligt for interesserede at købe et hus for 1 euro. Dermed bidrager de to byers planer til en tendens, hvor flere og flere småbyer i Italien forsøger at lokke friske kræfter til med meget lave huspriser.

Det fortæller flere medier, blandt andre Independent og CNN.

Lav vækst, for få børn og stor fraflytning presser mange små landsbyer og yderkommuner i støvlelandet. Mange landsbyer og yderkommuner affolkes, så husene står tomme, og mange af dem trænger til en kærlig hånd.

To byer, som er gået ombord i projektet med at få nye kræfter til, er Zungoli i Campania-regionen i det sydlige Italien og Mussolemi på Sicilien.

Begge byer reklamerer med husene på nettet, hvilket gør det meget nemt at købe et italiensk hus for 1 euro.

Formålet med 1 euro-ordningen er at revitalisere de små landsbyer og få genbeboet husene.

En hage

Zungoli har lanceret en 'Casa in vendita a 1 euro'-sektion på deres lokale hjemmeside, hvor der for tiden 14 boliger til salg.

Den noget større by Mussomeli har oprettet en hel ny hjemmeside til formålet, hvor der i skrivende stund er er 146 boliger til salg.

Uanset om det er usikkerheden ved at købe noget uset eller angsten for tungt bureaukrati, der holder dig fra at købe en af de mange italienske håndværkertilbud, der kommer til salg, så kan det altså være, du ikke længere har nogen gode undskyldninger.

På de nye hjemmesider kan du sidde foran skærmen, se på billeder af de smukke huse og udse dig lige præcis det hus, du skal købe for 1 euro. Du kan endda ansøge om at købe boligen, inden du tager sydpå for at se det med dine egne øjne.

Der er en dog en fælles hage ved at købe et hus i en af landsbyerne. Inden for tre år skal køberne have renoveret deres nye billige bolig, lyder kravet. Der skal desuden betales et sikkerhedsdepositum på 2.000 euro, eller hvad der svarer til omtrent 15.000 kroner. Men der er hjælp at hente til både køb og renovering.

- Jeg har oprettet en særlig task-force af unge frivillige, der hjælper købere, og skaber kontakt til byggevirksomheder til renovering, siger Paolo Caruso, borgmester i Zungoli, til CNN.

- Gennemsigtighed er afgørende, men folk bør virkelig komme hertil for selv at opleve skønheden ved dette sted, den velsmagende mad og indånde den friske, sunde luft, siger han.