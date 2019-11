Hjerteskærende: Udmattet elefant døde på turisttur

I Sri Lanka opdrages elefanter til at være transportmidler for intetanende turister. Det er et ulideligt hårdt arbejde, der da også kaster dødsfald af sig.

Den Sri Lankanske elefant Kanakota døde 18 år gammel, da den pludselig drattede om af ren udmattelse på en tur sidste måned.

Elefanten havde netop vandret med turister i Sri Lankas utålelige varme, melder Moving Animals.

Angiveligt skulle elefanten have transporteret mennesker af tre omgange den dag.

I de triste klip i artiklen kan du se, hvordan elefanterne der transporterer turister, bliver behandlet.

Elephant died of ‘exhaustion’ from carrying tourists in Sri Lanka https://t.co/yIpONBnoAD pic.twitter.com/opVpKEQhbZ — New York Post (@nypost) November 7, 2019

Moving Animals begræder elefantens død og skriver, at det bør være et 'wake-up-call'.

- Kanakotas hjerteskærende og helt unødvendige dødsfald bør være et wake-up-call for folk om, at de ikke skal ride på elefanter, skriver organisationen.

Paul Healey fra organisationen fortæller engelske Mirror, at dette ikke vil være et enestående tilfælde, hvis ikke folk holder op med at ride på elefanterne.

- Flere og flere af de venlige kæmper vil lide og kollapse, indtil turister stopper med at ride på dem, siger han.

- Den Sri Lankanske regering skal også gennemføre en ny dyrevelfærdslov, så landets fantastiske dyreliv kan blive beskyttet, tilføjer han.

Elefanter som Kanakota menes ellers at kunne leve i op til omkring 48 år.