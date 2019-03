Højest og hurtigst: Så vild er Djurs Sommerlands nye gynge

Fans af vilde forlystelser kan godt begynde at glæde sig til maj.

Lige nu stresstestes Djurs Sommerlands nye forlystelse Tigeren. 1000 ture med 100 km/t. skal afvikles, før den er klar til børn og voksne.

Investeringen til mere end 35 millioner kroner skal indvies ved sæsonåbningen 4. maj.

Dansk forlystelsespark nomineret til Europas bedste

I testfasen bliver Tigeren udsat for lidt af en manddomsprøve, når den med 100 km/t. svinges op i 45 meters højde mere end 10.000 gange. For at gøre testfasen så realistisk som muligt har Tigeren 40 testdukker om bord.

- Inden en ny forlystelse er klar til at køre med gæster, skal den gennemtestes for alle tænkelige scenarier og forhold. Leverandøren Intamin, som også står bag Piraten, Juvelen og DrageKongen, er derfor i gang med at teste alle systemer samt sikkerhedssystemer. Derudover testes det også, om den belastning, kroppen udsættes for under en tur i Tigeren, svarer til den beregnede belastning på op til 5G, siger adm. direktør Henrik B. Nielsen i en pressemeddelelse.

Tigeren er den hidtil højeste og hurtigste forlystelse i Djurs Sommerland. Til sammenligning når Dragekongen kun 85 km/t., stikker 30 meter op fra landjorden og har en G-påvirkning på op til 4G.

Fakta om 'Tigeren' * Danmarks største Gyro Swing. * Den hidtil højeste og hurtigste forlystelse i Djurs Sommerland. * Tigerens roterende gondol svinges med 100 km/t fra side til side som et kæmpe pendul helt op i 45 meters højde. * G-påvirkning: Over 4,5 G. * Højderestriktion: Forventes at blive min. 125 cm. * Antal passagerer pr. tur: 40 personer. * Kapacitet: Ca. 900 personer i timen. * Turens længde: Ca. 2 minutter. * Tigeren er en investering på 35 millioner kroner.

Her er en 3D-animation af forlystelsen, som den var projekteret.