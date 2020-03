Højhastighedstog sparer årligt 60.000 fly

Højhastighedstogene mellem Storbritannien og Europa er et miljøvenligt alternativ til flyturen på de korte ruter.

Ifølge en rapport, som HS1 Ltd. der driver højhastighedsbanerne i Storbritannien, har fået udført af virksomheden Steer, sparer højhastighedstogene, hvad der svarer til 750.000 tons CO2e årligt. Eller det samme som 60.000 kortdistanceflyvninger.

HS1 siger samtidig i en pressemeddelelse, at de arbejder på at få direkte ruter til Bordeaux, Frankfurt, Düsseldorf, Køln og Geneve i samarbejde med de respektive internationale partnere LISEA, Eurotunnel og SNCF Réseau.

- HS1 er en sand succeshistorie og vi er fuldt ud engageret i at udvide de internationale højhastighedsbaner, så de kædes sammen med Storbritannien og resten af Europa, som en del af et sandt globalt Storbritannien, siger statssekretæren for transport Grant Shapps i en pressemeddelelse.

Han mener, at de nye partnerskaber viser det store potentiale, som højhastighedsbaner har, i kampen for nul CO2-udledning i 2050.

Slip for bøvlet i lufthavnen

Rapporten forudsiger også, at når den nyligt åbnede Eurostar rute til Amsterdam og Rotterdam opnår dens fulde potentiale, vil passagerer tage omkring 4,9 millioner internationale togture om året, hvilket vil spare yderligere 470.000 tons CO2e, hvilket svarer til 26.000 kortdistance fly.

Ifølge HS1 er den gennemsnitlige udledning af CO2 80 procent lavere for togpassagerer i forhold til flypassagerer på samme distance.

- Flere og flere mennesker skifter til tog, som er den mest miljøvenlige måde at rejse mellem Storbritannien og et voksende antal destinationer i Europa. De nyder internationale rejser uden alt bøvlet, som alt for ofte er associeret med lufthavne og samtidig sparer de miljøet på vejen, siger direktøren i HS1 Dyan Crowther.

HS1 forudsiger, at 200.000 mennesker vil bruge højhastighedsbanen mellem London og Bordeaux hvert år. Ruten gør brug af LISEA’s nyligt åbnede højhastighedsbane mellem Bordeaux og byen Tours. På den måde vil passagerer kunne rejse fra London til det sydvestlige Frankrig på under fem timer.