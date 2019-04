Højhus 'spilder' vand: Kraftigt jordskælv tømmer hotelpool for vand

En skræmmende video viser, hvordan svømmepølen på toppen af et hotel i Filippinerne tømmes for vand under jordskælv

Ryster man et glas fyldt med vand, vil vandet ryge ud. Ryster jorden under et højhus med en svømmepøl på toppen, så vil der ske nogenlunde det samme med vandet.

De seneste par dage har flere kraftige jordskælv ramt Filippinerne, og når så store naturkræfter er på spil, kan der ske bemærkelsesværdige ting.

I en video optaget i hovedstaden Manila under ét af jordskælvene, kan man se, hvordan rystelserne fra jordskælvet sender vandet fra en svømmepøl på toppen af et højhus ud over kanten på bygningen, så vandet fosser ned langs bygningens ene side.

Jordskælv rammer Filippinerne

Det skriver flere medier, blandt andre news.com.au.

Flere jordskælv

Mandag ramte det første kraftige jordskælv Filippinerne, da et jordskælv, som målte 6,1 på Richter-skalaen, kostede 11 personer livet og sårede adskillige. Tirsdag eftermiddag lokal tid ramte et endnu kraftigere skælv området. Det nye jordskælv målte 6,3 på Richter-skalaen.

Fanget i murbrokkerne: - Kan høres græde i smerte

I den skræmmende video, som du kan se over artiklen, ser man først, hvordan rystelserne i bygningen sender kaskader af vand fra swimmingpoolen ud over bygningens side. Til sidst viser videoen, hvordan folk på gaden løber væk fra højhuset og vandet fra poolen.

Indtil videre er der ingen meldinger om omkomne i tirsdagens jordskælv.