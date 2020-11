Højsæson ødelagt: Franske skiløjper får nej til turister i juleferien

Val Thorens, Les Arcs og Tignes.

Det skorter ikke på skisportssteder i Frankrig, hvor mere end 120.000 mennesker i højsæsonen er beskæftiget på pisterne i landets sneklædte bjerge.

Især dagene mellem jul og nytår kan være travle. Men ikke i år.

Tirsdag udsatte præsident Emmanuel Macron årets skisæson til efter nytår med den begrundelse, at coronavirus gør det 'umuligt' at tillade skisport.

Udmeldingen kommer dagen efter, at Italiens premierminister Giuseppe Conte satte en stopper for sit lands skisæson.

Her opfordrede han samtidig statslederne i de andre alpelande - Frankrig, Østrig, Schweiz og Slovenien - til at følge trop.

Og det ser Emmanuel Macron ud til at være klar på, for han sagde i samme ombæring, at han ville konsultere sine 'europæiske partnere' om en fælles startdato for, hvornår den kommende skisæson så skal sættes i gang, skriver AFP.

Den franske præsident afviste at komme med en konkret dato, men er betingelserne favorable, vil han ikke udelukke januar.

Smittetallene rasler ned

Frankrig boksede i starten af november med omkring 50.000 daglige smittetilfælde, men nu er smitten begyndt at rasle ned, og mandag havde landet blot 4452 smittede.

Det viser tal fra Worldometer.

Smittetallene var høje i blandt andet Frankrig og Italien i midten af oktober, men i det franske er tallene nu på vej ned. Alligevel er skisæsonen udskudt i begge lande. Video: AP, Reuters

Æren for den knækkede kurve kan formentlig tilskrives de strenge restriktioner, som franskmændene har været underlagt de seneste uger.

Dem vil der snart blive blødt op for, så folk kan være sammen med deres familie i julen - blot bliver det ikke i en skilift i Alperne.

